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15:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии заявления на 300 тысяч за ребенка можно подать в мае

Нуждающихся семей — более двух тысяч.

Документы на получение 300 тысяч за первого ребенка можно будет подать уже в мае. Потратить эти средства можно будет на приобретение жилья или на улучшение качества жилищных условий. Сейчас проходит согласование регламента, заключение договоров и прочие организационные моменты.

— Мы проанализировали количество семей, попадающих под критерии, их в республике примерно 2200. Таким образом, на реализацию необходимо минимум 660 млн рублей. Но не все граждане встали на учет в качестве нуждающихся, кто-то еще добавится, — сообщил РБК заместитель председателя госкомитета по строительству Егор Родин.

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