В Башкирии заявления на 300 тысяч за ребенка можно подать в мае
Нуждающихся семей — более двух тысяч.
Нуждающихся семей — более двух тысяч.
Документы на получение 300 тысяч за первого ребенка можно будет подать уже в мае. Потратить эти средства можно будет на приобретение жилья или на улучшение качества жилищных условий. Сейчас проходит согласование регламента, заключение договоров и прочие организационные моменты.
— Мы проанализировали количество семей, попадающих под критерии, их в республике примерно 2200. Таким образом, на реализацию необходимо минимум 660 млн рублей. Но не все граждане встали на учет в качестве нуждающихся,