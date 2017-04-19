Крутицкую набережную расширят за счет акватории Москвы-реки

«Сегодня Крутицкая набережная испытывает дефицит пропускной способности. На пределе возможностей также работают расположенные рядом 3-й Крутицкий переулок, улица Симоновский Вал и Новоспасский мост. Именно поэтому было принято решение о расширении Крутицкой набережной », — сказала Княжевская.

По ее словам, 800-метровый участок расширят до четырех полос движения за счет акватории Москвы-реки.

«Для реконструкции набережной в наиболее узких местах предполагается сделать насыпь на участке протяженностью 400 м и шириной от 4,45 до 9,4 м. Это позволит сохранить нетронутой территорию Крутицкого подворья», — пояснила. Княжевская.

Она отметила, что также для горожан на всем протяжении проектируемого участка предусмотрено создание пешеходной части шириной не менее 3 м.