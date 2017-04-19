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16:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Школьник и пенсионер из Башкирии получили от Президента России фотографии с автографом

УФА, 19 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Школьник и пенсионер из Башкортостана получили подарок от Президента России — фотографии с личным автографом главы государства.

Портрет Владимира Путина ученику жителю города Межгорье девятикласснику Марку Колесникову и пенсионеру из Уфы Александру Звягину вручил Главный федеральный инспектор по республике в Приемной Президента России.

Школьник рассказал, что он сам является автором письма Президенту страны. В обращении к главе государства он сообщил, что уже много лет увлекается коллекционированием фотографий. По его словам, подарок от Президента будет главным экспонатом в его фонде.

Как рассказали в пресс-службе ГФИ, по окончании школы Марк хочет поступить в высшее учебное заведение, ему нравятся точные науки — физика и математика. Михаил Закомалдин пожелал ему успехов в учебе и удачи во всех начинаниях.

Уфимский пенсионер Александр Звягин обратился к главе государства с предложением внести изменения в Конституцию Российской Федерации. Михаил Закомалдин внимательно выслушал обратившегося, подчеркнув, что его предложения будут направлены в соответствующие ведомства.

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