Школьник и пенсионер из Башкирии получили от Президента России фотографии с автографом

Портрет Владимира Путина ученику жителю города Межгорье девятикласснику Марку Колесникову и пенсионеру из Уфы Александру Звягину вручил Главный федеральный инспектор по республике в Приемной Президента России.

Школьник рассказал, что он сам является автором письма Президенту страны. В обращении к главе государства он сообщил, что уже много лет увлекается коллекционированием фотографий. По его словам, подарок от Президента будет главным экспонатом в его фонде.

Как рассказали в пресс-службе ГФИ, по окончании школы Марк хочет поступить в высшее учебное заведение, ему нравятся точные науки — физика и математика. Михаил Закомалдин пожелал ему успехов в учебе и удачи во всех начинаниях.

Уфимский пенсионер Александр Звягин обратился к главе государства с предложением внести изменения в Конституцию Российской Федерации. Михаил Закомалдин внимательно выслушал обратившегося, подчеркнув, что его предложения будут направлены в соответствующие ведомства.