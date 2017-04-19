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16:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Донские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Энергетики работают в режиме повышенной готовности в связи с ожидающимися в Ростовской области ветром с порывами до 23 м/с и дождями.

Источник: Аргументы и факты

Режим повышенной готовности введен в АО «Донэнерго» и ростовском филиале ПАО «МРСК Юга».

В обеих компаниях ремонтные бригады укомплектованы необходимыми инструментами, материалами и готовы оперативно приступить к аварийно-восстановительным работам в случае ухудшения погодных условий.

Организовано круглосуточное дежурство оперативных служб и постоянный мониторинг метеоусловий.

Выполнена проверка возможности резервного электро- и теплоснабжения объектов жизнеобеспечения в случае аварийных отключений.

В МРСК Юга для потребителей действует круглосуточный телефон «горячей линии»: 8−800−100−70−60; в «Донэнерго» — 8 (800) 301−30−70.

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