Жириновский предложил не раскрывать доходы депутатов ради спокойствия в обществе

«Все эти декларации. Мы зачем это делаем (обнародуем их — ИФ)? Мы народ раздражаем: о, какие богатые министры, депутаты, губернаторы», — сказал В. Жириновский на заседании Госдумы в среду в рамках дискуссии по отчету правительства за 2016 год.

А пресса, по его словам, «радуется», публикуя «горячие новости» о том, сколько у кого квартир и денег.

«Я много раз предлагал: уберите все декларации! Вы знаете, кого надо арестовать, — арестовывайте без деклараций! Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. И зачем лишний раз создавать народу такое впечатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры и есть (с другой стороны — ИФ) зарплаты там 5 тысяч, 7 тысяч», — обратился В. Жириновский к членам кабинета во главе с Дмитрием Медведевым.

Декларации о доходах и имуществе депутатов были опубликованы на сайте Госдумы 14 апреля. Как оказалось, глава фракции ЛДПР Жириновский получил самый большой доход за прошлый 2016 год из всех руководителей фракций в Госдуме: он задекларировал доход в размере свыше 79 млн рублей.