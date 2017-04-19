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19:25 (мск), источник: Интерфакс

Жириновский предложил не раскрывать доходы депутатов ради спокойствия в обществе

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что народу и прессе лучше не знать о доходах депутатов и чиновников.

Источник: РИА "Новости"

«Все эти декларации. Мы зачем это делаем (обнародуем их — ИФ)? Мы народ раздражаем: о, какие богатые министры, депутаты, губернаторы», — сказал В. Жириновский на заседании Госдумы в среду в рамках дискуссии по отчету правительства за 2016 год.

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А пресса, по его словам, «радуется», публикуя «горячие новости» о том, сколько у кого квартир и денег.

«Я много раз предлагал: уберите все декларации! Вы знаете, кого надо арестовать, — арестовывайте без деклараций! Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. И зачем лишний раз создавать народу такое впечатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры и есть (с другой стороны — ИФ) зарплаты там 5 тысяч, 7 тысяч», — обратился В. Жириновский к членам кабинета во главе с Дмитрием Медведевым.

Декларации о доходах и имуществе депутатов были опубликованы на сайте Госдумы 14 апреля. Как оказалось, глава фракции ЛДПР Жириновский получил самый большой доход за прошлый 2016 год из всех руководителей фракций в Госдуме: он задекларировал доход в размере свыше 79 млн рублей.

Комментарии
1
селезень селезнёв
А вот интересней бы было узнать в процентном отношении к фактическому доходу.
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