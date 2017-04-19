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16:59 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре изменится движение пяти трамвайных маршрутов

Маршруты меняются временно в связи с ремонтом путей на перекрёстке улиц Железнодорожная и Дмитриевская дамба.

Источник: Югополис

На пересечении этих улиц с 23:05 19 апреля по 05:00 20 апреля временно изменится движение пяти трамвайных маршрутов — № 4, 5, 7, 8 и 22.

— Изменения коснутся движения трамваев только в ночное время, утром расписание общественного транспорта вернётся к обычному графику, — сообщили в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

Трамваи маршрута № 4 после 22:05 из Комсомольского микрорайона будут следовать укороченными рейсами только до Восточного депо и обратно.

Трамвай маршрута № 5 с отправлением в 21:26 из Пашковского жилого района будет следовать: по ул. им. Бершанской, Трамвайной, Ставропольской, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Индустриальной. В обратном направлении трамвай маршрута № 5 проследует до хладокомбината, далее — в Восточное трамвайное депо.

Трамвай маршрута № 7 с отправлением в 22:06 от ул. Славянской проследует по своему маршруту до Дмитриевской Дамбы, далее по Садовой, Красных Зорь до ул. Декабристов. Обратно — тем же маршрутом в Западное трамвайное депо.

Трамвай маршрута № 8 с отправлением в 21:50 от хладокомбината проследует по ул. Стасова, Ставропольской, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Индустриальной. В обратном направлении трамвай маршрута № 8 проследует до хладокомбината, далее — в Восточное трамвайное депо.

Трамвай маршрута № 22 с отправлением в 22:06 и в 22:35 от ул. Димитрова будет следовать по Стасова, Ставропольской до Восточного трамвайного депо, сообщает пресс-служба мэрии.

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