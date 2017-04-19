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16:38 (мск), источник: 36on.ru

Воронежец прокатился на сноуборде по снегу, выпавшему 19 апреля

Воронежец Роман Шалимов опубликовал видео со своим экстремальным развлечением. Взяв в руки сноуборд, он отправился покорять заснеженные улицы.

В ролике звучит популярная песня группы «Грибы» «Тает лед». В течение одной минуты показывается, как спортсмен Роман Шалимов рассекает внезапно образовавшееся снежное пространство на сноуборде. Молодой человек спускается с бортика и ступенек лестницы. Некоторые попытки чудом не заканчиваются травмами. Парень врезается в дерево и выезжает на проезжую часть едва не под колеса машин.

Отметим, что, не смотря на предупреждения спасателей и синоптиков об ухудшении погодных условий, воронежцы оказались удивлены апрельским снегопадом. Странички жителей города в социальных сетях пестрили фотографиями обильных осадков. На дорогах образовались большие пробки, были зафиксированы ДТП.

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