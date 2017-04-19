В Караганде мать семерых дочерей родила долгожданного сына

Многодетные мама и папа всегда старались дать своим детям самое лучшее, хорошо воспитать их и дать достойное образование.

42-летней обладательнице золотой подвески «Алтын алқа» было 18 лет, когда она родила первую дочь. Она признается, что перед замужеством и помыслить не могла о большой семье, передает EKaraganda.kz.

В карагандинской семье Замзагуль Мамалиновой и Думана Оспанова после семерых дочерей родился долгожданный мальчик, названный Ңұртiлеу. Старшей из их девочек 25 лет, а самой младшей — всего 2 года.

Две старшие дочери Оспановых уже получили высшее образование, вышли замуж и начали работать.

Третья по старшинству дочь учится в медицинском колледже на гранте. Младшие дочери посещают кружки, на которых учатся игре на домбре и изучают английский.

«Я постоянно работала, потому что не работать просто нельзя. Всегда старалась помочь мужу», — говорит Замзагуль.

Несмотря на материнские хлопоты, Замзагуль сумела получить два образования (филологическое и юридическое) и наработать более чем десятилетний стаж.

На данный момент многодетная мама снова находится в декрете. Муж Замзагуль работает мастером в «Қарағанды Су».

Родители несказанно рады, что в их семье родился мальчик. В младшем братике не чают души все семь старших сестер.

Сейчас семья Оспановых живет ввосьмером в арендуемой у родственников трехкомнатной квартире. Они стоят в очереди на получение жилья, однако двигается она медленно, а их номер — 1346. Раньше они жили в своем доме, но его пришлось продать за копейки из-за плохих условий.

По признанию Замзагуль, она и ее муж никогда не испытывали страха перед житейскими трудностями. Невзирая ни на какие сложности, старшие дочери благодарны своим родителям за то, что они их выучили и наставили на правильный жизненный путь.

«Я всегда была уверена в муже, что мы не подведем друг друга, не бросим все на полпути. В детях старались воспитывать сознательность, доброту и человечность. Воспитывать так, чтобы они уважали друг друга и уважали взрослых, сохраняли духовные ценности своего народа», — заключает женщина.