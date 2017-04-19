Сильный снегопад оставил без света жителей 7 районов Воронежской области

Всю ночь и весь день среды, 19 апреля, в Воронеже и прилегающих к нему районах области валит мокрый снег. Снегопад сопровождается сильными порывами ветра до 18 метров в секунду. Из-за налипания снега, образования льда на проводах и падения на них веток и деревьев происходят обрывы.

По данным на 10:00 утра, энергетики устраняли проблемы с электроснабжением в Рамонском, Новоусманском, Семилукском, Нижнедевицком, Паловском, Каменском и Эртильском районах. Также работы шли на участках к ним прилегающим.

«Задействованы 19 бригад Воронежэнерго — более 50 человек и 26 единиц техники», — рассказали в компании «МРСК Центра» — «Воронежэнерго».

Сейчас энергокомпания создала временный информационный центр. Звоните бесплатно на горячую линию 88005050115.