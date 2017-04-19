Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
15Роботы в Пальмире
17:10 (мск), источник: Volga News

Определены тарифы и сроки работы пригородных дачных маршрутов

Первые пробные рейсы начнут осуществляться 22, 29 и 30 апреля 2017 года. Об этом сообщает администрация Самары.

По информации Департамента транспорта горадминистрации, в этом сезоне планируется организовать 34 маршрута. Кроме того, Администрацией города принято решение сохранить тарифы по дачным перевозкам на уровне прошлого года — стоимость одного километра пути как и прежде составит 2,02 рубля. Также будут действовать сезонки — на 4, 8 и 16 талонов, чтобы дачникам было удобно планировать свои поездки.

Накануне представители мэрии и сотрудники ГИБДД проводили обследование маршрутов: готовность после зимнего периода подъездных путей к дачам, дорожного покрытия, наличие остановок и стоянок.

Информацию о маршрутах к дачным массивам, которые готовы к перевозкам уже в эти выходные, можно уточнить в профильном департаменте. Телефон «горячей линии»: 260−20−18.

В мэрии Самары обращают внимание пассажиров на то, что автобусы дачных маршрутов, традиционно отправлявшиеся со станции «Аврора», в этом году будут отправляться с Хлебной площади. Это маршруты №№ 101д, 157, 167, 173, 174, 185к. Также на Хлебной площади размещены пункты продажи сезонок.

Доехать до мест отправления автобусов можно на следующих маршрутах общественного транспорта: №№ 1, 3, 5 — трамваи; №№ 6, 16 — троллейбусы; №№ 3, 5д, 11, 24, 37, 47, 61, 205, 207, 226, 247, 295 — автобусы.

В этом году в дачных перевозках задействуют до 80 автобусов. Время их работы — с 6:00 до 20:00. Расписание движения будет размещено на остановках, откуда отправляются дачные маршруты.
Традиционно в начале сезона дачные рейсы осуществляются по выходным, кроме дней, которые совпадают с религиозными и иными праздниками. То есть, 23 апреля, 9 мая, 3 июня — рейсы на дачи осуществляться не будут, т. к. организуются перевозки к городским кладбищам. В майские праздники дачные маршруты работают 1, 3, 5, 6, 7, 8 мая.

Сезон дачных перевозок продлится до 29 октября.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тольяттинский университет станет опорным вузом
Медведев: Россия живет в условиях блокады
ОЗХО подтвердила использование зарина или его аналога в Идлибе
Суд ООН ввел меры по защите крымских татар и украинцев в Крыму
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
Потери России от торгового кризиса с Турцией составили $1,5 млрд
В России нашли законную замену мельдонию
В Бангкоке запретили уличную еду
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь