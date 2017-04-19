Определены тарифы и сроки работы пригородных дачных маршрутов

По информации Департамента транспорта горадминистрации, в этом сезоне планируется организовать 34 маршрута. Кроме того, Администрацией города принято решение сохранить тарифы по дачным перевозкам на уровне прошлого года — стоимость одного километра пути как и прежде составит 2,02 рубля. Также будут действовать сезонки — на 4, 8 и 16 талонов, чтобы дачникам было удобно планировать свои поездки.

Накануне представители мэрии и сотрудники ГИБДД проводили обследование маршрутов: готовность после зимнего периода подъездных путей к дачам, дорожного покрытия, наличие остановок и стоянок.

Информацию о маршрутах к дачным массивам, которые готовы к перевозкам уже в эти выходные, можно уточнить в профильном департаменте. Телефон «горячей линии»: 260−20−18.

В мэрии Самары обращают внимание пассажиров на то, что автобусы дачных маршрутов, традиционно отправлявшиеся со станции «Аврора», в этом году будут отправляться с Хлебной площади. Это маршруты №№ 101д, 157, 167, 173, 174, 185к. Также на Хлебной площади размещены пункты продажи сезонок.

Доехать до мест отправления автобусов можно на следующих маршрутах общественного транспорта: №№ 1, 3, 5 — трамваи; №№ 6, 16 — троллейбусы; №№ 3, 5д, 11, 24, 37, 47, 61, 205, 207, 226, 247, 295 — автобусы.

В этом году в дачных перевозках задействуют до 80 автобусов. Время их работы — с 6:00 до 20:00. Расписание движения будет размещено на остановках, откуда отправляются дачные маршруты.

Традиционно в начале сезона дачные рейсы осуществляются по выходным, кроме дней, которые совпадают с религиозными и иными праздниками. То есть, 23 апреля, 9 мая, 3 июня — рейсы на дачи осуществляться не будут, т. к. организуются перевозки к городским кладбищам. В майские праздники дачные маршруты работают 1, 3, 5, 6, 7, 8 мая.

Сезон дачных перевозок продлится до 29 октября.