Собянин назвал дату празднования Дня города в Москве в 2017 году

Празднование Дня города в Москве в 2017 году состоится 9 сентября. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter в среду, 19 апреля.

«Праздновать День города в этом году будем 9 сентября. Дата круглая — 870 лет. Уже начинаем готовиться», — написал Собянин.