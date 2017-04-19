Собянин назвал дату празднования Дня города в Москве в 2017 году
Столице исполнится 870 лет.
Столице исполнится 870 лет.
Празднование Дня города в Москве в 2017 году состоится 9 сентября. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter в среду, 19 апреля.
«Праздновать День города в этом году будем 9 сентября. Дата круглая — 870 лет. Уже начинаем готовиться», — написал Собянин.
День города традиционно отмечается в Москве в первые выходные сентября. В 2016 году было принято решение перенести торжества на неделю позже