Лавров раскрыл секрет своей хорошей формы
Журнал Esquire опубликовал отрывок из материала о министре иностранных дел России Сергее Лаврове, в котором глава внешнеполитического ведомства рассказал, как ему удается сохранять хорошую физическую форму.
Журнал Esquire опубликовал отрывок из материала о министре иностранных дел России Сергее Лаврове, в котором глава внешнеполитического ведомства рассказал, как ему удается сохранять хорошую физическую форму.
Если честно, это гены. Спасибо папе с мамой. Ну и так, по мелочи: каждое утро растяжка, велотренажер, по воскресеньям, если удается, — футбол.
Выпуск с полной версией материала о главе МИДа выйдет в мае.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о «стопроцентном оздоровительном эффекте» брифингов МИДа.