Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Годовой доход, указанный женой Медведева в декларации
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
15Роботы в Пальмире
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
17:54 (мск), источник: Вести Иркутск

Почти 200 педагогов найдут работу в новых школах Иркутска

1 сентября в Иркутске откроются школа № 69 В Ново-Ленино, основной блок школы № 64 на улице Гидростроителей и начальная школа № 66 на Ленской.

Спрос на учителей резко возрастёт. В эти новые образовательные учреждения планируют трудоустроить почти 200 педагогов. Об этом сообщил мэр Дмитрий Бердников на встрече со студентами 4-го и 5-го курсов пединститута ИГУ. Кроме того, в 2017 году начнётся строительство трёх детских садов на улице Зимней, Байкальской и станции Батарейной. Туда понадобятся воспитатели. Мэр отметил, что в Иркутске молодым педагогам единовременно выплачивают 50 000 рублей. Установлена и муниципальная надбавка на период первых трёх лет работы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Исполнитель роли Иуды случайно повесился во время спектакля
С Землей на огромной скорости сближается гигантский астероид
Исполнитель роли Иуды случайно повесился во время спектакля
Медведев: Россия живет в условиях блокады
ОЗХО подтвердила использование зарина или его аналога в Идлибе
Суд ООН ввел меры по защите крымских татар и украинцев в Крыму
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
Потери России от торгового кризиса с Турцией составили $1,5 млрд
В России нашли законную замену мельдонию
В Бангкоке запретили уличную еду
Спорт
«Команда Шараповой отмывает пятно допингового скандала» В день 30-летия Марии Шараповой издание The Guardian опубликовало едкий материал о россиянке
Авто
Toyota намекнула на Camry «для нас» На то, какой будет новая Camry для азиатских рынков, указывает концепт под названием Toyota Fun
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь