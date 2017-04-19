Почти 200 педагогов найдут работу в новых школах Иркутска

Спрос на учителей резко возрастёт. В эти новые образовательные учреждения планируют трудоустроить почти 200 педагогов. Об этом сообщил мэр Дмитрий Бердников на встрече со студентами 4-го и 5-го курсов пединститута ИГУ. Кроме того, в 2017 году начнётся строительство трёх детских садов на улице Зимней, Байкальской и станции Батарейной. Туда понадобятся воспитатели. Мэр отметил, что в Иркутске молодым педагогам единовременно выплачивают 50 000 рублей. Установлена и муниципальная надбавка на период первых трёх лет работы.