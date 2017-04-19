На месте старого велотрека в Симферополе построят комплекс с гостиницей, торговым центром и квартирами
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости (Крым). В Симферополе наконец определились с судьбой территории на месте бывшего велотрека по улице Маяковского.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости (Крым). В Симферополе наконец определились с судьбой территории на месте бывшего велотрека по улице Маяковского.
В украинский период, по сообщениям СМИ, земля нашла хозяина, который пообещал на месте бетонного велотрека построить новейший комплекс, который будет включать в себя всю необходимую инфраструктуру. Однако проекту не суждено было быть реализованным. Велотрек сравняли с землей, забили несколько свай и забросили.
За долгие годы стройплощадка превратилась в пустырь, но недавно появилась информация о реализации на этой территории инвестиционного пректа. Как рассказал РИА Новости (Крым) генеральный директор
Комплекс на миллиард.
Пока на месте будущего комплекса ведутся проектировочные работы. Согласно планам, сам комплекс будет закончен через пять лет.
«На сегодняшний день ведутся работы по проектированию объекта. На территории площадки были выполнены
При этом
«15 процентов общей площади квартир, а также инженерные сети, возведенные в ходе строительства объекта, будут переданы в собственность муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», — рассказал Евгений Кабанов, также уточнив, что по окончанию строительства новую работу в комплексе смогут найти порядка 200 человек, а сумма инвестиций составит более миллиарда рублей.
«Количество парковочных мест будет соответствовать региональным требованиям по строительству объектов данного типа, не менее 0,7 парковочного места на одну квартиру. С учетом, что проектная документация по объекту находится в стадии разработки, точное количество парковочных мест будет определено по результатам проведения экспертизы проекта и по предварительным расчетам будет составлять не менее 140», — заявил Евгений Кабанов.
Министр спорта Республики Крым Елизавета Кожичева рассказала РИА Новости (Крым), почему на месте старого велотрека не появится новый.
«На данный момент Министерство спорта РК совместно с представителями Федерации велоспорта России занимается поиском подходящего земельного участка под строительство федерального центра по велоспорту. Представители федерации велоспорта не рассматривают бывший велотрек на улице Маяковского в Симферополе в качестве подобного центра, поскольку для такого проекта необходима гораздо большая площадь, где будут достраиваться отдельные удобные для спортсменов заезды в том числе. Возможный инвестиционный проект такого центра будет представлен на Ялтинском международном экономическом форуме», — заявила Елизавета Кожичева, добавив, что судьбу велотрека на Маяковского определит администрация Симферополя, поскольку данный объект находится в ее ведомстве.
На собственном энтузиазме.
Заслуженный тренер Украины по велоспорту, кавалер ордена «За заслуги» III степени и кандидат в мастера по велоспорту Владимир Черченко уже давно свыкся с мыслью, что велотрека на улице Маяковского не будет.
«Около 8−9 лет назад было обещание построить велотрек, гостиницу и спортивные залы. Нас этим соблазнили. В итоге, велотрек был разрушен, забили сваи, а больше ничего не сделали. Даже капсулу заложили, обещали через 2−2,5 года уже построить, но ничего не произошло. Это был сплошной обман. Одной немецкой фирме был послан запрос с предложением построить велотрек. На одних из соревнований чемпионата Европы они ко мне подошли, рассказали, что отослали проект — идентичный находится в Вене — но ответ так и не пришел», — рассказал Владимир Черченко.
Тренер вспоминает, как еще маленьким ходил на велотрек, и даже присесть там было негде — все трибуны были забиты. Сейчас же в Симферополе есть только
«Сейчас нам подарили
Сейчас крымские велосипедисты «выезжают» исключительно на собственном энтузиазме.
«У нас осталась старая гвардия, которая выступает и завоевывает награды на чемпионатах Европы и молодое поколение у нас очень талантливое и тренеров много хороших. Но бед много. Выехать на шоссе практически не возможно, поскольку напряженный трафик, нет