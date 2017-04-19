На месте старого велотрека в Симферополе построят комплекс с гостиницей, торговым центром и квартирами

В украинский период, по сообщениям СМИ, земля нашла хозяина, который пообещал на месте бетонного велотрека построить новейший комплекс, который будет включать в себя всю необходимую инфраструктуру. Однако проекту не суждено было быть реализованным. Велотрек сравняли с землей, забили несколько свай и забросили.

За долгие годы стройплощадка превратилась в пустырь, но недавно появилась информация о реализации на этой территории инвестиционного пректа. Как рассказал РИА Новости (Крым) генеральный директор компании-застройщика ООО «Интерстрой» Евгений Кабанов, на месте старого велотрека будет построен многофункциональный гостиничный, торгово-офисный и жилой комплекс. При этом в Минспорте Крыма обещают: велотрек в Симферополе тоже будет, но не на улице Маяковского.

Комплекс на миллиард.

Пока на месте будущего комплекса ведутся проектировочные работы. Согласно планам, сам комплекс будет закончен через пять лет.

«На сегодняшний день ведутся работы по проектированию объекта. На территории площадки были выполнены инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания с привлечением специалистов ведущего института Республики Крым по данным видам изысканий — ООО “КрымГИИНТИЗ”. В рамках проекта предусмотрены все необходимые мероприятия, учитывающие особенности данной площадки», — заверил Евгений Кабанов.

При этом компания-застройщик гарантирует, что понесет и социальную нагрузку.

«15 процентов общей площади квартир, а также инженерные сети, возведенные в ходе строительства объекта, будут переданы в собственность муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», — рассказал Евгений Кабанов, также уточнив, что по окончанию строительства новую работу в комплексе смогут найти порядка 200 человек, а сумма инвестиций составит более миллиарда рублей.