Управление госохранкультуры Нижегородской области проведет проверку по факту сноса ДК в Балахне
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области проведет проверку по факту сноса ДК в Балахне.
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области проведет проверку по факту сноса ДК в Балахне.
Как сообщила начальник отдела контроля управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Полина Лебедева, решение собственника по сносу ДК Чернораменского торфопредприятия в Балахне является преждевременным.
«Решение собственника о сносе здания, несомненно, преждевременное. Отмена решения должна была привести к повторению процедуры с учетом вновь открывшихся обстоятельств, т.е., по сути дела, после вступления решения суда в законную силууправление должно было вновь рассмотреть эти документы, убедиться, в каком состоянии на данный момент находится объект, сравнить и представить опять на суд общественности, общественных организаций, наших экспертов документы. В итоге мы должны были принять обоснованное решение о наличии или отсутствии
По словам чиновника, даже несмотря на снос ДК, процедура определения
Если будет принято решение о наличии
«Соответственно собственник будет обязан восстановить ДК в Балахне в случае признания его объектом культурного наследия», — подчеркнула она.
Согласно информации, в настоящее время управлением организована проверка соблюдения требований законодательства. Если в действиях собственника обнаружатся
Ранее сообщалось, что суд признал незаконным включение ДК в Балахне в перечень выявленных объектов культурного наследия. Решение суда вступило в законную силу 14 апреля 2017 года. 15 апреля собственник ДК Чернораменского торфопредприятияв Балахне снес здание.
Напомним, зимой 2017 года здание ДК в городе Балахна было включено в перечень выявленных объектов ОКН. Владелец был предупреждён об уголовной ответственности, предусмотренной за снос или повреждение здания.