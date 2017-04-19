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16:57 (мск), источник: Афиша Daily

Шотландка сделала искусственное дыхание голубю, чтобы вернуть его к жизни

В интернете появилось видео, на котором жительница Глазго делает искусственное дыхание и массаж сердца умершему голубю.

После оказания первой медицинской помощи голубь все же не ожил, о чем можно судить по свисшей голове птицы. Через несколько часов после публикации видеозаписи в твиттере пользователь по имени Шарлотта написала, что видела, как останки голубя доедала чайка.

Многие люди в сети оценили поступок шотландки. «Это может сработать. Иногда животным нужно совсем немного помощи, чтобы их сердце снова заработало», — написал один из пользователей твиттера.

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