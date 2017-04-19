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18:39 (мск), источник: Вести Иркутск

Новый светофор появился в Иркутске на Байкальской и вызвал нарекания водителей — из-за него образуются пробки

На улице Байкальской в Иркутске появился светофор, который сплачивает людей. Слишком долго горит у него запрещающий сигнал. И теперь там, где пробок не было, они появились. Оказывается, так и должно быть.

Хотели как лучше, а в итоге новый светофор на пересечении Байкальской и Софьи Перовской только пробку создаёт. И немалую. Хвост из машин тянется далеко — за горкой не видно. Заканчивается чуть ли не возле кукольного театра. Кого пропускают машины на Байкальской, когда по Перовской никто не едет — загадка. Светофор появился здесь около недели назад.

Водители недоумевают, зачем он:

— Потому что пробки сейчас будут до самого Театра кукол. И в ту сторону по Партизанской то же самое начнётся.

— Раньше не было таких пробок здесь. Вернуть лучше, как было. Он не даёт никакого эффекта.

Отрегулирован светофор плохо, — говорит председатель Союза сибирских автомобилистов. Не только для водителей, но и для пешеходов. Поток уже остановился, а «красный человечек» упрямо стоит, подбоченившись. Зато аварийности нет.

— Нужен этот светофор или нет — у меня мнение однозначное: он нужен. Потому что он сокращает количество ДТП конкретно на этом перекрёстке, — говорит председатель правления союза автомобилистов Сибири Алексей Шабанов.

С новыми светофорами такое сплошь и рядом — первое время затрудняют проезд. Нужно настраивать. Но с этим не всё так просто:

Это святая святых иркутских дорог — здесь обозначены все светофоры, но того, который стоит сейчас на Софьи Перовской и Байкальской, нет. Попросту говоря: в службе эксплуатации светофорных объектов он почему-то не числится.

Установили его, — говорит начальник службы, — частники. И ещё не успели передать городу. Когда это сделают, тогда служба его и перенастроит вот в этом аппарате.

— Мы сначала проверяем на стенде. Вставляем дорожный контроллер и проверяем, как у нас отрабатывает то или иное направление, чтобы не было совмещений сигналов. Ну и по времени, соответственно. Потом мы уже отправляем бригаду оперативную для изменения уже на перекрёстке, —говорит начальник службы эксплуатации светофорных объектов МКУ Иркутска «Безопасный город» Сергей Шимков.

Программирование светофора — дело быстрое. Можно это сделать даже дистанционно. Никакой толпы народа перед тумблерами тут нет — всё огни светофоров зажигает программа. Но пока светофор не передали муниципалитету, придётся временно постоять в пробках.

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