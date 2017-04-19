Украина объявила немецкого блогера «особо опасным преступником» за посещение Крыма

Об этом на пресс-конференции в формате видеомоста Симферополь — Москва в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил заместитель председателя Комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям, председатель Региональной немецкой национально-культурной автономии РК Юрий Гемпель.

«Несколько дней назад у нас в гостях была группа из Германии. Ее представителя, молодого блогера, студента Александра Ротмана, официальные власти Украины объявили особо опасным преступником в связи с тем, что он приехал в Крым без их согласия и дал здесь несколько интервью. Хотя ничего особенного этот молодой человек не сказал. Он только рассказал о том, что увидел своими глазами в Крыму», — отметил Гемпель.

Он добавил, что сегодня все проекты народной дипломатии, осуществляемые различными национально-культурными автономиями в Крыму, встречают серьезное сопротивление со стороны официальных властей Украины.

«МИД Украины отслеживает каждую приезжающую к нам делегацию из Европы и, в частности, из Германии, выносит официальный протест. Ряд наших партнеров в Германии уже получили статус персон нон-грата на Украине. Сегодня им угрожают в том числе и уголовным преследованием», — констатировал глава немецкой национально-культурной автономии Крыма.

Инициативы крымских немцев в части развития проектов народной дипломатии не поддерживаются и официальными властями Германии. Тем не менее, по словам Гемпеля, по результатам визитов представителей немецких общественников, журналистов, политиков, бизнесменов в российский Крым на сегодняшний день заключено порядка десяти договоров о партнерстве с общественными объединениями Германии.

«Сегодня мы работаем не только с Германией, но также с Австрией, Норвегией. На данный момент мы ведем подготовку к юридической регистрации общественных объединений народных дипломатов в Германии, Бельгии, Испании, Норвегии с целью создания большого общественного объединения народных дипломатов», — рассказал депутат парламента РК.