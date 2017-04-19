Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
5 косметологических процедур, которые нельзя делать дома
Кремль назвал тему переговоров Путина с принцем Абу-Даби
Что делать, если пришла опека
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Полюс холода
17:43 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцев приглашают на соревнования по мотокроссу

На трассе «Максимка» в Советском районе Волгограде 23 апреля состоится «Мото-синдром 2017».

В программе мероприятия соревнования по мотокроссу и квадрокроссу среди спортсменов Южного федерального округа, соревнования по автомодельному спорту и паркуру, выставка современных спортивных внедорожников и байков. Гости «Мото-синдрома» также смогут поучаствовать в тестдрайвах квадроциклов и сигвейев.

Отдельно организаторы мероприятия приглашают владельцев ретро авто и мото техники, которые выступят в качестве почетных гостей. Им будет предоставлена возможность парковки в ВИП зоне. В завершении праздника спортивной техники гостям мероприятия покажут файер-шоу под живую рок-музыку.

Добавим, что организаторами выступают региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта Волгоградской области» и спортивно-технический клуб «АлИг» при поддержке администрации Волгоградской области и Волгограда.

Торжественное открытие в 12.00. Вход свободный.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Медведев: Россия живет в условиях блокады
ОЗХО подтвердила использование зарина или его аналога в Идлибе
Суд ООН ввел меры по защите крымских татар и украинцев в Крыму
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
Потери России от торгового кризиса с Турцией составили $1,5 млрд
В России нашли законную замену мельдонию
В Бангкоке запретили уличную еду
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В 2017 году в Москве отреставрируют 14 станций метро
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь