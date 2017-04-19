Волгоградцев приглашают на соревнования по мотокроссу

В программе мероприятия соревнования по мотокроссу и квадрокроссу среди спортсменов Южного федерального округа, соревнования по автомодельному спорту и паркуру, выставка современных спортивных внедорожников и байков. Гости «Мото-синдрома» также смогут поучаствовать в тестдрайвах квадроциклов и сигвейев.

Отдельно организаторы мероприятия приглашают владельцев ретро авто и мото техники, которые выступят в качестве почетных гостей. Им будет предоставлена возможность парковки в ВИП зоне. В завершении праздника спортивной техники гостям мероприятия покажут файер-шоу под живую рок-музыку.

Добавим, что организаторами выступают региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта Волгоградской области» и спортивно-технический клуб «АлИг» при поддержке администрации Волгоградской области и Волгограда.

Торжественное открытие в 12.00. Вход свободный.