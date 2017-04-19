В Самаре в дни майских праздников усилят меры безопасности

Во вторник, 18 апреля, под председательством главы Самары Олега Фурсова состоялось очередное совместное заседание антитеррористической комиссии и комиссии по профилактике правонарушений, на котором обсуждались дополнительные меры по обеспечению безопасности на время проведения массовых мероприятий 1—9 мая , а также были затронуты вопросы антитеррористической защищенности жилого фонда, транспорта, инженерной инфраструктуры, торговли и детских оздоровительных учреждений, сообщает администрация областного центра.

С 1 по 9 мая в Самаре планируется провести 12 крупных мероприятий, посвященных Дню весны и труда и Дню Победы. В эти дни будут усилены меры безопасности как в местах массового скопления людей, так и в общественном транспорте.

Наряды полиции в самарском метро будут усилены сотрудниками Росгвардии, на станциях задействуют кинологов со служебными собаками, обученными на обнаружение взрывных веществ. Таким образом, численность личного состава, задействованная для несения службы на станциях метро, будет увеличена в два раза.

Сотрудники учреждений образования и культуры прошли дополнительный инструктаж. В школах и детских садах проведены внеплановые мероприятия по проверке слаженности действий сотрудников и учащихся во время чрезвычайных ситуациях. Введены дополнительные меры безопасности на важнейших городских объектах: насосно-фильтровальных станциях, ТЭЦ, Жигулевском пивоваренном заводе и других. На объектах жилого фонда были проведены обследования чердаков и подвалов жилых домов, ограничен доступ к этим помещениям посторонних лиц.