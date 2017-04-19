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18:30 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре в дни майских праздников усилят меры безопасности

На время праздников численность личного состава, задействованная для несения службы на станциях метро, будет увеличена в два раза.

Во вторник, 18 апреля, под председательством главы Самары Олега Фурсова состоялось очередное совместное заседание антитеррористической комиссии и комиссии по профилактике правонарушений, на котором обсуждались дополнительные меры по обеспечению безопасности на время проведения массовых мероприятий 1—9 мая, а также были затронуты вопросы антитеррористической защищенности жилого фонда, транспорта, инженерной инфраструктуры, торговли и детских оздоровительных учреждений, сообщает администрация областного центра.

С 1 по 9 мая в Самаре планируется провести 12 крупных мероприятий, посвященных Дню весны и труда и Дню Победы. В эти дни будут усилены меры безопасности как в местах массового скопления людей, так и в общественном транспорте.

Наряды полиции в самарском метро будут усилены сотрудниками Росгвардии, на станциях задействуют кинологов со служебными собаками, обученными на обнаружение взрывных веществ. Таким образом, численность личного состава, задействованная для несения службы на станциях метро, будет увеличена в два раза.

Сотрудники учреждений образования и культуры прошли дополнительный инструктаж. В школах и детских садах проведены внеплановые мероприятия по проверке слаженности действий сотрудников и учащихся во время чрезвычайных ситуациях. Введены дополнительные меры безопасности на важнейших городских объектах: насосно-фильтровальных станциях, ТЭЦ, Жигулевском пивоваренном заводе и других. На объектах жилого фонда были проведены обследования чердаков и подвалов жилых домов, ограничен доступ к этим помещениям посторонних лиц.

Затем участники заседания обсудили работу по противопожарной и санитарно-эпидемической подготовке детских оздоровительных лагерей. Руководитель департамента образования Лилия Галузина доложила, что в летних лагерях с февраля идет комплексная проверка электропроводки, оснащенности помещений средствами пожаротушения, территория лагерей очищается от валежника и сухих деревьев. В ближайшее время все городские детские лагеря получат паспорта антитеррористической безопасности. За лето отдохнуть в них смогут более девяти тысяч детей.

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