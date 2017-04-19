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18:10 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Художник-акционист из Франции высидел свое первое яйцо

Французский художник-акционист Абраам Пуэншеваль, начавший эксперимент по высижыванию куриного яйца с целью почувствовать, что ощущает несушка, добился вылупления цыпленка.

При этом новорожденная птичка отказывается покидать скорлупу, да и в целом перформансу еще далеко до завершения: артист ждет вылупления еще восьми цыплят, чтобы провести с ними еще трое суток в прозрачной клетке.

Только после этого акционист сможет вернуться к семье.

Художник начал долговременное сидение на яйцах в стеклянном виварии парижского музея Palais de Tokyo 29 марта — около трех недель назад.

Источник: AFP 2017

Учитывая его вес, он сидит не на самой кладке, а на специально приспособленном стуле, под сиденьем которого расположена емкость. Как только цыпленок начал пробивать клювом скорлупу, художнику пришлось привстать.

В течение всего перформанса под названием «Œuf» («Яйцо») Пуэншеваль был закутан в термоодеяло, придуманное корейским художником-акционистом Сон Лю Ли и предназначенное для поддержания высокой температуры тела.

44-летний современный художник известен тем, что плавал внутри закрытой пластиковой бутылки по реке Роне, жил 13 дней в чучеле медведя в парижском Музее охоты и природы, питаясь червяками и жуками в попытке подражать медвежьей диете, а в начале этого года провел неделю замурованным между двумя частями 12-тонного камня, причем контуры его тела, а также отверстия для воздуха были предварительно вырублены в куске скалы.

Однако высиживание куриных яиц, несмотря на кажущееся банальным описание опыта, оказалось едва ли не самой изощренной из поставленных самому себе задач акциониста: он мог себе позволить отлучиться из прозрачной клетки не более чем на полчаса в сутки, испражнялся в специальную коробку под стулом и питался лишь «разогревающей» едой, в частности, имбирем, чтобы поддерживать температуру кладки на уровне 37 градусов.

«Ему было очень тяжело. Он и спал на яйцах. Это было куда сложнее, чем сидеть замурованным в камне», — сказала пресс-секретарь музея.

Некоторые критики называли Пуэншеваля самым экстремальным артистом Франции.

В начале опыта с яйцами артист выглядел подавленным и избегал встречаться глазами с посетителями, однако впоследствии по мере обрастания его лица бородой он уверился в успехе своего начинания.

Как заметил отец художника Кристиан Пуэншеваль, прославившийся разработкой таблеток для придания кишечным газам аромата розы, у сына в детстве был любимый ручной цыпленок.

Вся куриная молодь, которая появится на свет усилиями акциониста, проведет свою жизнь в изобилии на живописной ферме на юго-западе Франции, уверяет семья художника.

На перформанс Абраама вдохновил классический рассказ Ги де Мопассана «Туан», в котором жена парализованного владельца кабаре использует тепло его тела для высиживания яиц.

Пэуншеваль надеется в скором времени воплотить свою детскую мечту и «пройтись по облакам», однако что именно он вкладывает в это понятие и каким образом он намерен это осуществить, художник пока не раскрывает.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
Супер Справедливость
Какая только глупость не придет в голову богатым бездельникам. Нормальные люди трудом деньги зарабатывают, а такие - клоунадой..
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