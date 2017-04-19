Художник-акционист из Франции высидел свое первое яйцо

При этом новорожденная птичка отказывается покидать скорлупу, да и в целом перформансу еще далеко до завершения: артист ждет вылупления еще восьми цыплят, чтобы провести с ними еще трое суток в прозрачной клетке. Только после этого акционист сможет вернуться к семье. Художник начал долговременное сидение на яйцах в стеклянном виварии парижского музея Palais de Tokyo 29 марта — около трех недель назад.

Источник: AFP 2017

Учитывая его вес, он сидит не на самой кладке, а на специально приспособленном стуле, под сиденьем которого расположена емкость. Как только цыпленок начал пробивать клювом скорлупу, художнику пришлось привстать. В течение всего перформанса под названием «Œuf» («Яйцо») Пуэншеваль был закутан в термоодеяло, придуманное корейским художником-акционистом Сон Лю Ли и предназначенное для поддержания высокой температуры тела. 44-летний современный художник известен тем, что плавал внутри закрытой пластиковой бутылки по реке Роне, жил 13 дней в чучеле медведя в парижском Музее охоты и природы, питаясь червяками и жуками в попытке подражать медвежьей диете, а в начале этого года провел неделю замурованным между двумя частями 12-тонного камня, причем контуры его тела, а также отверстия для воздуха были предварительно вырублены в куске скалы.

Однако высиживание куриных яиц, несмотря на кажущееся банальным описание опыта, оказалось едва ли не самой изощренной из поставленных самому себе задач акциониста: он мог себе позволить отлучиться из прозрачной клетки не более чем на полчаса в сутки, испражнялся в специальную коробку под стулом и питался лишь «разогревающей» едой, в частности, имбирем, чтобы поддерживать температуру кладки на уровне 37 градусов. «Ему было очень тяжело. Он и спал на яйцах. Это было куда сложнее, чем сидеть замурованным в камне», — сказала пресс-секретарь музея. Некоторые критики называли Пуэншеваля самым экстремальным артистом Франции.

В начале опыта с яйцами артист выглядел подавленным и избегал встречаться глазами с посетителями, однако впоследствии по мере обрастания его лица бородой он уверился в успехе своего начинания. Как заметил отец художника Кристиан Пуэншеваль, прославившийся разработкой таблеток для придания кишечным газам аромата розы, у сына в детстве был любимый ручной цыпленок. Вся куриная молодь, которая появится на свет усилиями акциониста, проведет свою жизнь в изобилии на живописной ферме на юго-западе Франции, уверяет семья художника. На перформанс Абраама вдохновил классический рассказ Ги де Мопассана «Туан», в котором жена парализованного владельца кабаре использует тепло его тела для высиживания яиц. Пэуншеваль надеется в скором времени воплотить свою детскую мечту и «пройтись по облакам», однако что именно он вкладывает в это понятие и каким образом он намерен это осуществить, художник пока не раскрывает.