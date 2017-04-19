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18:07 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже стартует международный фестиваль короткометражек «Новый горизонт»

Фестиваль короткометражного кино «Новый горизонт» откроется в Воронеже 23 апреля. Кинофестиваль продлится целую неделю — с 23 по 29 апреля. В течение этого времени будут проходить разные мастер-классы, показы интересных короткометражек и конкурсных работ.

В воскресенье, 23 апреля, фестиваль откроется в Доме Молодежи (проспект Революции, 32). В этот день гостям фестиваля бесплатно покажут лучшие фильмы «Нового горизонта», группа Jazzis даст концерт, а Николай Куликов (сценарист «Экипажа», «Легенды № 17» и «Горько») даст мастер-класс на тему «Бронебойная короткометражка». Также к открытию будет приурочен весенний дизайн-маркет «Синичка», на котором разместятся лавки местных дизайнеров и магазинов.

Остальная программа фестиваля пройдет в кинотеатре «Спартак» — там также будут показывать конкурсные работы и проводить мастер-классы. Например, 29 апреля Юрий Быков (режиссер фильма «Дурак») расскажет о своем опыте работы в кино, а каждый зритель сможет задать режиссеру свой вопрос. А 29 апреля Алексей Петрухин (работал над фильмом «Вий 3D») даст мастер-класс «От идеи до зрителя».

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