В Воронеже стартует международный фестиваль короткометражек «Новый горизонт»

В воскресенье, 23 апреля, фестиваль откроется в Доме Молодежи (проспект Революции, 32). В этот день гостям фестиваля бесплатно покажут лучшие фильмы «Нового горизонта», группа Jazzis даст концерт, а Николай Куликов (сценарист «Экипажа», «Легенды № 17» и «Горько») даст мастер-класс на тему «Бронебойная короткометражка». Также к открытию будет приурочен весенний дизайн-маркет «Синичка», на котором разместятся лавки местных дизайнеров и магазинов.

Остальная программа фестиваля пройдет в кинотеатре «Спартак» — там также будут показывать конкурсные работы и проводить мастер-классы. Например, 29 апреля Юрий Быков (режиссер фильма «Дурак») расскажет о своем опыте работы в кино, а каждый зритель сможет задать режиссеру свой вопрос. А 29 апреля Алексей Петрухин (работал над фильмом «Вий 3D») даст мастер-класс «От идеи до зрителя».