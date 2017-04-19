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18:11 (мск), источник: Вести - Воронеж

На полностью переоборудованном полигоне Погоново прошли учения

Танкисты, артиллеристы, связисты и разведчики провели занятия на полигоне Погоново. Полигон, кстати, полностью переоборудовали. Теперь он полностью готов для подготовки личного состава. Чему за зиму научились военнослужащие Западного Военного Округа, узнали корреспонденты «Вести-Воронеж».

Перед началом заезда солдатам объясняют задачу и показывают маршрут на макете. Дистанцию на время самоходные артиллеристские установки проходят по одной. Пока в этой части полигона Погоново проходит вот такое ралли на гусеницах, в других готовят временные укрытия.

Сегодня бойцы должны продемонстрировать всё, чему их научили за зиму. Оценивать их подготовку будет командующий войсками ЗВО.

Андрей Картаполов, командующий войсками ЗВО:

«У нас в округе традиционно уделяется большое внимание подготовке танковых подразделений. Вы знаете, что в составе округа есть единственная в стране и в мире первая гвардейская танковая армия. На современном этапе танкисты продолжают оставаться главной ударной силой, способной решить задачи на поле боя. Это, в общем-то, нам показывают все современные вооруженные конфликты».

Полигон, кстати, полностью готов для того, чтобы проводить обучение личного состава всех подразделений ЗВО. Почти всё оборудование здесь теперь новое.

Полигон оборудован специальными умными мишенями. Всего их здесь 26. Интересна не сама мишень, а механизм, который её поднимает. Он оборудован датчиком удара. Поэтому, если в мишень попадает пуля, он автоматически её опускает.

Сергей Клешнин, начальник отделения управления боевой подготовки ЗВО:

«Стоят ротные комплекты для проведения стрельб как из стрелкового оружия, так из пистолетов, из гранатометов, оборудованы места здесь для метания гранат».

Такие условия для обучения будут как нельзя кстати. Ведь по требованию генерального штаба в каждом военном округе должны быть сформированы элитные ударные подразделения. Пока в ЗВО на такое звание один из танковых батальонов.

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