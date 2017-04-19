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18:04 (мск), источник: Publika.md

Непогода атакует Молдову и соседние страны

В ближайшие несколько суток в Молдове будет все холоднее. Завтра по всей стране ожидаются дожди, местами мокрый снег, усилится ветер. В Кишиневе всего до плюс трех.

Источник: Publika.md

Такой же погода будет и в пятницу, потом дожди прекратятся, но ночью столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки. В ночи на воскресенье и понедельник в воздухе до минус трех, а на поверхности почвы — до шести градусов мороза. Днем на Радоницу до плюс 13-ти, а дальше температура воздуха будет постепенно расти.

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Вернулась зима и в соседние страны. На Украине жертвами непогоды стали семь человек. В Харьковской и Днепропетровской областях — из-за резкого похолодания в школах объявили дополнительные каникулы. Снег выпал и в других европейских странах. Синоптики говорят об аномально низких для этого времени года температурах.

Мокрый снег в нескольких регионах Украины начался еще во вторник утром. Высота снежного покрова достигла восьми сантиметров. Более 150-ти населенных пунктов осталось без света. В больницах включили отопление, а водителей попросили по возможности отменить поездки.

По прогнозам синоптиков, через несколько дней погода стабилизируется.

Снег пошел и в Крыму. А в румынском уезже Горж объявлен оранжевый код метеоопасности. Мобилизовать при необходимости готовы две тысячи спасателей.

Зима вернулась в Хорватию и в Боснию и Герцеговину. В Сараеве из-за непогоды произошло множество ДТП. Но у туристов нашелся повод для радости.

«Я первый раз в жизни вижу снег. Это очень красиво».

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