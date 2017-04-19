Непогода атакует Молдову и соседние страны
В ближайшие несколько суток в Молдове будет все холоднее. Завтра по всей стране ожидаются дожди, местами мокрый снег, усилится ветер. В Кишиневе всего до плюс трех.
В ближайшие несколько суток в Молдове будет все холоднее. Завтра по всей стране ожидаются дожди, местами мокрый снег, усилится ветер. В Кишиневе всего до плюс трех.
Такой же погода будет и в пятницу, потом дожди прекратятся, но ночью столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки. В ночи на воскресенье и понедельник в воздухе до минус трех, а на поверхности почвы — до шести градусов мороза. Днем на Радоницу до плюс 13-ти, а дальше температура воздуха будет постепенно расти.
Вернулась зима и в соседние страны. На Украине жертвами непогоды стали семь человек. В Харьковской и Днепропетровской областях —
Мокрый снег в нескольких регионах Украины начался еще во вторник утром. Высота снежного покрова достигла восьми сантиметров. Более 150-ти населенных пунктов осталось без света. В больницах включили отопление, а водителей попросили по возможности отменить поездки.
По прогнозам синоптиков, через несколько дней погода стабилизируется.
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