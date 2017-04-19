Принц Уильям вручил Виктории Бекхэм орден Британской империи

«Мне было исключительно приятно находиться сегодня в Букингемском дворце, — заявила она после получения награды. — Горжусь тем, что я британка и получила орден от герцога Кембриджского».

«Если у вас большая мечта и вы упорно трудитесь, то можете совершать великие дела», — сказала она, добавив, что без любви и поддержки родителей и мужа Дэвида никогда бы не достигла подобных высот.