Принц Уильям вручил Виктории Бекхэм орден Британской империи
Дизайнер и бывшая участница Spice Girls уверена, что если упорно трудиться, то можно совершать великие дела.
Дизайнер и бывшая участница Spice Girls уверена, что если упорно трудиться, то можно совершать великие дела.
ЛОНДОН, 19 апреля. /ТАСС/. Принц Уильям вручил известному британскому дизайнеру и бывшей участнице
«Мне было исключительно приятно находиться сегодня в Букингемском дворце, — заявила она после получения награды. — Горжусь тем, что я британка и получила орден от герцога Кембриджского».
«Если у вас большая мечта и вы упорно трудитесь, то можете совершать великие дела», — сказала она, добавив, что без любви и поддержки родителей и мужа Дэвида никогда бы не достигла подобных высот.
Муж Виктории, известный футболист Дэвид Бекхэм, был удостоен ордена Британской империи 14 лет назад. Награду ему вручила тогда королева Елизавета II. Причем в список награжденных он был включен по рекомендации