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18:15 (мск), источник: ТАСС

Принц Уильям вручил Виктории Бекхэм орден Британской империи

Дизайнер и бывшая участница Spice Girls уверена, что если упорно трудиться, то можно совершать великие дела.

Источник: AP 2017

ЛОНДОН, 19 апреля. /ТАСС/. Принц Уильям вручил известному британскому дизайнеру и бывшей участнице поп-группы Spice Girls Виктории Бекхэм орден Британской империи за заслуги в мире моды.

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«Мне было исключительно приятно находиться сегодня в Букингемском дворце, — заявила она после получения награды. — Горжусь тем, что я британка и получила орден от герцога Кембриджского».

«Если у вас большая мечта и вы упорно трудитесь, то можете совершать великие дела», — сказала она, добавив, что без любви и поддержки родителей и мужа Дэвида никогда бы не достигла подобных высот.

Муж Виктории, известный футболист Дэвид Бекхэм, был удостоен ордена Британской империи 14 лет назад. Награду ему вручила тогда королева Елизавета II. Причем в список награжденных он был включен по рекомендации экс-премьера Тони Блэра. «Дэвид является настоящим вдохновителем отечественного футбола, прекрасным атлетом и примером для подражания, признанным во всем мире», — отметили тогда в канцелярии главы британского кабинета.

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