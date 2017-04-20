В Воронежской области продолжают отстреливать диких кабанов

Сотрудники ведомства уверены, что отстрел главного переносчика вируса АЧС поможет избежать распространения африканской чумы свиней на домашних подворьях и фермерских хозяйствах.

После очередной вспышки заболевания в Минприроды ввели новое требование — численность кабана в каждом регионе не должна превышать одной особи на четыре тысячи гектаров. В нашей области этот показатель был выше почти в сто раз, егеря обследовали более 40 охотничьих угодий области и все заповедники, на границе с Липецкой областью обнаружили 2 инфицированных парнокопытных.

Сейчас дикие свиньи остались только в Новохопёрском заповеднике и нескольких охотничьих угодьях, отстрел продолжается в Борисоглебском и Россошанском районах.

Владимир Иванов, госинспектор Управления Россельхознадзора по Воронежской области:

«Вирус он кантогеозный — очень быстро распространяется, 360 километров в год движение вируса. Вирус также ещё опасен тем, что, как и любой другой, он способен к мутации. Если в начале эпидемии было 2 серотипа вируса, на данный момент их несколько десятков серотипов, лечения специфического нет от него и нет вакцины никакой».