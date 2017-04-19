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18:36 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде увековечат память четырех выдающихся горожан

В городе увековечат память Бориса Видяева, Виктора Денисова, Альберта Животовского и Александры Потаниной.

Депутаты Думы Нижнего Новгорода приняли решение увековечить память четырех выдающихся нижегородцев, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Решение было принято на заседании Гордумы 19 апреля единогласно. На доме № 34а по проспекту Ильича установят мемориальную доску в честь генерального директора Горьковского автомобильного завода с 1986 по 1996 годы Бориса Павловича Видяева.

Память участника Великой Отечественной войны Виктора Михайловича Денисова увековечат, установив мемориальную доску на доме № 3 по улице Минина. Летчик 10 октября 1941 года на бомбардировщике ПЕ-2 «Огненный» совершил таран колонны фашистской техники.

На доме № 28 Л по улице Минина установят мемориальную доску в честь выдающегося кораблестроителя, главного конструктора завода «Красное Сормово» Альберта Абрамовича Животовского. Он участвовал в создании судов смешанного плавания «река-море» и судов на воздушной подушке амфибийного типа.

Также принято решение увековечить память первой в России женщины-географа Александры Викторовны Потаниной, установив мемориаль¬ную доску на доме № 7 на площади Минина и Пожарского.

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