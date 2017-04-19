Знаменитости рассказали, как тратят деньги

Например, участник группы Metallica Ларс Ульрих заявил, что всегда проявляет немного осторожности и что коллектив старается не воспринимать музыку как работу, чтобы не потерять искру. «Но очевидно, что много людей работают на нас, много людей помогают нам как компании, и этим нужно заниматься», — отметил Ульрих. По его словам, возраст участников группы давно перевалил за средний, так что двое сотрудников следят за физической формой музыкантов.

У нас есть шеф-повар. Мы останавливаемся в комфортабельных отелях. Есть путешествия на частных самолетах. Ларс Ульрих группы Metallica

Он добавил, что у Metallica удобный график гастролей, чтобы регулярно «перезаряжаться» и видеться с семьей. Актриса Приянка Чопра, со своей стороны, рассказала, что при смене индийского «актерского рынка» на американский труднее всего было изучать информацию о налогах, иммиграционном законодательстве, международных законах.

Приянка Чопра | Источник: AP 2017