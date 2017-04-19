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18:31 (мск), источник: Газета.Ру

Знаменитости рассказали, как тратят деньги

Знаменитости рассказали агентству Bloomberg, как тратят свои деньги.

Например, участник группы Metallica Ларс Ульрих заявил, что всегда проявляет немного осторожности и что коллектив старается не воспринимать музыку как работу, чтобы не потерять искру. «Но очевидно, что много людей работают на нас, много людей помогают нам как компании, и этим нужно заниматься», — отметил Ульрих.

По его словам, возраст участников группы давно перевалил за средний, так что двое сотрудников следят за физической формой музыкантов.

У нас есть шеф-повар. Мы останавливаемся в комфортабельных отелях. Есть путешествия на частных самолетах.
Ларс Ульрих
группы Metallica

Он добавил, что у Metallica удобный график гастролей, чтобы регулярно «перезаряжаться» и видеться с семьей.

Актриса Приянка Чопра, со своей стороны, рассказала, что при смене индийского «актерского рынка» на американский труднее всего было изучать информацию о налогах, иммиграционном законодательстве, международных законах.

Приянка Чопра | Источник: AP 2017

«Где я живу, как много времени я провожу в определенной стране, как это повлияет на мою визу. Так много разных способов сделать что-то не так», — сообщила она.

Как отметила Чопра, она разделяет свои заработки: на сбережения, инвестиции, благотворительность, а также на то, что хочет потратить. Своей лучшей инвестицией актриса считает земельные владения (Мумбай и Гоа).

Режиссер, сценарист и продюсер Ли Дэниелс заявил, что заработал пару миллионов долларов еще до прихода на съемочную площадку (у него было собственное агентство по уходу за больными). Отвечая на вопрос, что бы он хотел знать о деньгах до начала работы в шоу-бизнесе, Дэниелс сказал: «Что половина идет напрямую правительству. И еще 20% идет вашим представителям, так что 70% вашего дохода уже там».

Художник-стекловар Дэйл Чихули считает своей лучшей тратой покупку здания на озере Юнион, а солистка группы Garbage Ширли Мэнсон назвала своим самым сумасшедшим приобретением сапоги за $5 тыс.

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