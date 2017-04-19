Голодец поддержала компенсацию работодателем абонемента в фитнес-клуб
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Самый правильный вариант для оздоровления работников — компенсация стоимости абонементов в фитнес клубы, считает
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Самый правильный вариант для оздоровления работников — компенсация стоимости абонементов в фитнес клубы, считает
На заседании межведомственной рабочей группы по разработке системы
«Работодатель может компенсировать стоимость абонементов. Это самый правильный вариант. Конечно, держать инструктора в сегодняшних условиях… не нужно. Нужно стимулировать работников для того, чтобы они ходили в нормальный фитнес,