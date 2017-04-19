Голодец поддержала компенсацию работодателем абонемента в фитнес-клуб

На заседании межведомственной рабочей группы по разработке системы социально-экономической мотивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению здоровья населения РФ была поднят вопрос, нужна ли должность спортивного инструктора в коллективах с численностью более 500 человек.

«Работодатель может компенсировать стоимость абонементов. Это самый правильный вариант. Конечно, держать инструктора в сегодняшних условиях… не нужно. Нужно стимулировать работников для того, чтобы они ходили в нормальный фитнес, какой-то спортивный центр — хороший», — сказала Голодец.