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18:45 (мск), источник: РИА Новости

Голодец поддержала компенсацию работодателем абонемента в фитнес-клуб

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Самый правильный вариант для оздоровления работников — компенсация стоимости абонементов в фитнес клубы, считает вице-премьер Ольга Голодец.

Источник: РИА Новости

На заседании межведомственной рабочей группы по разработке системы социально-экономической мотивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению здоровья населения РФ была поднят вопрос, нужна ли должность спортивного инструктора в коллективах с численностью более 500 человек.

«Работодатель может компенсировать стоимость абонементов. Это самый правильный вариант. Конечно, держать инструктора в сегодняшних условиях… не нужно. Нужно стимулировать работников для того, чтобы они ходили в нормальный фитнес, какой-то спортивный центр — хороший», — сказала Голодец.

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