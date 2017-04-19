Самыми комфортными городами России признаны Москва, Петербург и Казань

Ученые составили рейтинг городов России по уровню комфортности для проживания. Этот уровень оценивался на основании 25 различных показателей, среди которых наличие в городе метро, налаженность авиасообщения, а также количество вузов и театров в городе.

В самом конце рейтинга оказались Новокузнецк, Томск, Владивосток, Барнаул и Хабаровск — это, по мнению ученых, наименее комфортные города для жизни в России.

В самом конце рейтинга оказались Новокузнецк, Томск, Владивосток, Барнаул и Хабаровск — это, по мнению ученых, наименее комфортные города для жизни в России.

Ученые: чем старше город в России, тем ниже там зарплаты Российская молодежь массово переезжает в Петербург и Москву Эксперты ВШЭ: российские регионы погрузились в депрессию.

Москва, по их мнению, опережает занявшие второе и третье места в рейтинге Санкт-Петербург и Казань с большим отрывом.

Из доклада следует, что более комфортными для жизни оказались города, находящиеся в европейской части России. По мнению ученых, они быстрее развиваются благодаря транспортной доступности.

В России сейчас 1100 городов, в которых проживает 73% населения страны. Авторы исследования проанализировали ситуацию в 35 городах, население которых превышает 500 тысяч человек. Всего в этих 35 городах живут 46 млн человек — это примерно треть населения страны.

Крупные города считаются с социальной точки зрения наиболее благополучными: в них ниже безработица, больше возможностей для трудоустройства, более развит малый бизнес, а средний уровень образования выше, чем в более мелких городах.

Москва проиграла по безопасности и климату

Москва оказалась лидером по большинству позиций рейтинга: коммерческой привлекательности, инфраструктуре, образованию, культуре, банковскому сектору и другим.