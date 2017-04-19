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19:59 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Самыми комфортными городами России признаны Москва, Петербург и Казань

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород — самые комфортные для жизни города в России, следует из доклада, подготовленного Александр ом Соколов ым и Оксаной Рудневой из уральского отделения Российской академии наук.

Ученые составили рейтинг городов России по уровню комфортности для проживания. Этот уровень оценивался на основании 25 различных показателей, среди которых наличие в городе метро, налаженность авиасообщения, а также количество вузов и театров в городе.

В самом конце рейтинга оказались Новокузнецк, Томск, Владивосток, Барнаул и Хабаровск — это, по мнению ученых, наименее комфортные города для жизни в России.

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Москва, по их мнению, опережает занявшие второе и третье места в рейтинге Санкт-Петербург и Казань с большим отрывом.

Из доклада следует, что более комфортными для жизни оказались города, находящиеся в европейской части России. По мнению ученых, они быстрее развиваются благодаря транспортной доступности.

В России сейчас 1100 городов, в которых проживает 73% населения страны. Авторы исследования проанализировали ситуацию в 35 городах, население которых превышает 500 тысяч человек. Всего в этих 35 городах живут 46 млн человек — это примерно треть населения страны.

Крупные города считаются с социальной точки зрения наиболее благополучными: в них ниже безработица, больше возможностей для трудоустройства, более развит малый бизнес, а средний уровень образования выше, чем в более мелких городах.

Москва проиграла по безопасности и климату

Москва оказалась лидером по большинству позиций рейтинга: коммерческой привлекательности, инфраструктуре, образованию, культуре, банковскому сектору и другим.

Слабыми сторонами столицы стали лишь социальная сфера и безопасность.

Под социальной сферой ученые понимают доступность детских садов, врачей и условия для получения медицинской помощи. В этой категории лидерами стали, по мнению ученых, Ижевск, Иркутск и Тюмень.

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Под безопасностью авторы имели в виду количество преступлений, совершенных в расчете на 100 тысяч человек. Меньше всего их совершается в Рязани, Пензе и Ярославле, а больше всего в Кемерово, Тюмени и Иркутске.

Городом с самым комфортным климатом стал Краснодар — здесь мягче всего перепад температур в течение года. А вот в Хабаровске, Иркутске и Кемерово температуры меняются в наибольшей степени.

Лидером в России по числу проводимых международных мероприятий стал Санкт-Петербург. При этом он же признан городом с одной из самых сложных демографических ситуаций.

Иркутск, Краснодар и Томск признаны городами с наименее развитой инфраструктурой в России. Лидером в этой категории стала Москва благодаря разветвленной сети метро и развитому авиасообщению. За ней идут Казань и Набережные Челны — эти города смогли расширить дорожную инфраструктуру и эффективно борются с пробками, уверены ученые.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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