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20:03 (мск), источник: N + 1

ВОЗ сообщила об успехе в борьбе с забытыми болезнями

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад, в котором говорится о значительных успехах по борьбе с забытыми тропическими болезнями, сообщает пресс-служба организации.

Источник: AP 2017

Забытые тропические болезни (neglected tropical diseases, NTDs, ЗТБ) — это инфекционные и паразитарные, часто инвалидизирующие заболевания, которыми страдает преимущественно бедное население отсталых регионов Африки, Азии и Латинской Америки. В официальный список ВОЗ входят.

гельминтозы:

дракункулез,
эхинококкоз,
передающиеся пищевым путем трематодозы,
лимфатический филяриаз (слоновость),
онхоцеркоз,
шистосомоз,
почвенные гельминтозы,
тениоз с цистицеркозом;.

протозойные инвазии:

американский трипаносомоз (болезнь Шагаса),
африканский трипаносомоз (сонная болезнь),
лейшманиоз;.

бактериальные инфекции:

лепра (проказа),
язва Бурули,
фрамбезия,
трахома;.

вирусные инфекции:

лихорадка денге,
бешенство;.

грибковая инфекция:

мицетома.

По данным ВОЗ, каким-либо из этих заболеваний страдает болоее 1,5 миллиарда жителей Земли, около 170 тысяч из которых умирает от них ежегодно.

Для борьбы с забытыми болезнями Управление международного развития США (USAID), Министерство международного развития Великобритании (DFID), Фонд Билла и Мелинды Гейтс и крупные фармкомпании в 2012 году подписали Лондонскую декларацию об обеспечении жителей тропиков необходимым лечением под эгидой ВОЗ и искоренении 10 основных ЗТБ или снижению заболеваемости ими до единичных случаев к 2020 году. Согласно докладу ВОЗ, инициатива уже принесла весомые плоды.

В частности, только в 2015 году лечение хотя бы от одной ЗТБ получил миллиард жителей Земли.

За время действия программы фармкомпании пожертвовали, а международные организации доставили пациентам около семи миллиардов курсов лечения. У 556 миллионов человек была проведена профилактика слоновости, более 114 миллионам вылечили онхоцеркоз. В 2016 году было зарегистрировано всего 25 случаев дракункулеза, что приближает его к полному искоренению — единственным препятствием к этому может стать нестабильная ситуация в Южном Судане.

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Число случаев сонной болезни удалось снизить с 37 тысяч в 1999 году до менее 3000 в 2015 году. Висцеральный лейшманиоз был искоренен в 82 процентах индийских, 97 процентах бангладешских и 100 процентах непальских регионов.

Трахома (ведущая инфекционная причина слепоты в мире) перестала быть насущной проблемой здравоохранения в Мексике, Марокко и Омане; в 2015 году терапию этой инфекции получили 56 миллионов человек и еще более 185 тысячам восстановили зрение хирургически. В том же году была практически достигнута цель по искоренению бешенства в американском регионе ВОЗ — зафиксировано лишь 12 случаев этой инфекции.

Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен на встрече в женевском офисе организации 19 апреля назвала инициативу по борьбе с ЗТБ «одним из самых эффективных глобальных партнерств в истории современного здравоохранения». «Это реальная история чудесного прогресса», — согласился с ней Билл Гейтс, фонд которого вложил в программу миллиард долларов.

Говоря об успехах, участники встречи признали, что для достижения поставленных целей необходимо еще многое сделать (одной из важнейших задач ВОЗ называет обеспечение тропических регионов санитарией и питьевой водой). Гейтс обязался вложить борьбу с ЗТБ очередные 335 миллионов долларов, DFID направит на эти цели еще 250 миллионов фунтов стерлингов (примерно 320 миллионов долларов), бельгийское правительство пожертвует 25 миллионов евро (почти 27 миллионов долларов).

Олег Лищук

Комментарии
2
Иван Петров
Я думаю, стоит прислушаться к явному авторитету в этой области.
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Сергей Саморуков
Российская настойка "Боярышник" момнтально вылечивает любого . В смысле , что жалоб от него больше не услышите .
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