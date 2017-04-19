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20:29 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Ольга Голодец призвала работодателей оплачивать сотрудникам абонементы в фитнес-клуб

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что работодателям стоит компенсировать цену на абонементы в фитнес-клубы.

Источник: РИА "Новости"

«Работодатель может компенсировать стоимость абонементов. Это самый правильный вариант. Конечно, держать инструктора в сегодняшних условиях не нужно. Нужно стимулировать работников для того, чтобы они ходили на нормальный фитнес, какой-то спортивный центр — хороший», — приводит ее слова «РИА Новости».

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Так госпожа Голодец прокомментировала предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ввести должность спортивного инструктора в коллективах с численностью более 500 человек.

Недавно организация EuropeActive (ранее известная как Европейская ассоциация здоровья и фитнеса) провела исследование, по результатам которого число европейцев, посещающих фитнес-клубы, выросло в прошлом году на 4,4% до 56,5 млн человек. На первом месте по количеству записавшихся в фитнес-клубы Германия — 10,1 млн человек, при этом по охвату населения лидирует Швеция — фитнес-центры посещает каждый пятый швед.

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