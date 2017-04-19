Ольга Голодец призвала работодателей оплачивать сотрудникам абонементы в фитнес-клуб

«Работодатель может компенсировать стоимость абонементов. Это самый правильный вариант. Конечно, держать инструктора в сегодняшних условиях не нужно. Нужно стимулировать работников для того, чтобы они ходили на нормальный фитнес,
Так госпожа Голодец прокомментировала предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ввести должность спортивного инструктора в коллективах с численностью более 500 человек.
Недавно организация EuropeActive (ранее известная как Европейская ассоциация здоровья и фитнеса) провела исследование, по результатам которого число европейцев, посещающих