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11:26 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Выпускница из Краснодара сдала досрочный ЕГЭ на 100 баллов

Первый единый госэкзамен и первый стобалльник. Отличный результат по математике показала краснодарская выпускница.

На Кубани подвели итоги сдачи досрочного ЕГЭ. Всего было зарегистрировано почти 900 участников — это и школьники, и выпускники прошлых лет. Они сдавали экзамены по 12 предметам. Нарушений наблюдатели не зафиксировали. Основной период сдачи ЕГЭ уже не за горами.

— Основной период начнется 29 мая. Будет задействовано более 12 тысяч организаторов и технических специалистов. Подготовка на краевом уровне ответственных муниципалитетов завершается, и нам осталось только обучить главных технических специалистов на краевом уровне, — сказала Ольга Медведева, и. о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

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