Выпускница из Краснодара сдала досрочный ЕГЭ на 100 баллов

На Кубани подвели итоги сдачи досрочного ЕГЭ. Всего было зарегистрировано почти 900 участников — это и школьники, и выпускники прошлых лет. Они сдавали экзамены по 12 предметам. Нарушений наблюдатели не зафиксировали. Основной период сдачи ЕГЭ уже не за горами.

— Основной период начнется 29 мая. Будет задействовано более 12 тысяч организаторов и технических специалистов. Подготовка на краевом уровне ответственных муниципалитетов завершается, и нам осталось только обучить главных технических специалистов на краевом уровне, — сказала Ольга Медведева, и. о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.