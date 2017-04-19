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22:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Одессе на четверг объявлено штормовое предупреждение

Ожидается облачная погода, утром и днем сильные осадки, при этом порывы северо-восточного ветра достигнут 20 м/с. Температура ночью и днем составит 3−5 градусов тепла.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Одессе объявили штормовое предупреждение на четверг, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Ожидается облачная погода, утром и днем сильные осадки, при этом порывы северо-восточного ветра достигнут 20 м/с. Температура ночью и днем составит 3−5 градусов тепла.

Также ожидается мокрый снег, а местами и метель. Такая же погода сохранится и в пятницу, 21 апреля. Теплее станет с 26 апреля.

Власти просят одесситов не выезжать из дому и не оставлять свои транспортные средства под деревьями. Также рекомендуется максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Городские коммунальные службы переведены в режим готовности к работе в сложных погодных условиях.

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