Прогноз погоды в Украине 20 апреля: ожидаются дожди с мокрым снегом

Температура воздуха днем в стране +6…+8 градусов; ночные показатели будут от 0 до -2. Ветер западного направления 7−12 м/с.

В центральных областях дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в среднем по региону днем +4…+6, ночью −1…−3.

На севере Украины ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +6…+8, ночью −1…−3.

В городах восточной Украины преимущественно без осадков, местами дождь. Температура днем +6…+8, ночью −1…−3.

В южных областях синоптики обещают преимущественно дождь со снегом. Температура днем +3…+5, ночью −1…−3.

В западной части ожидается дожди с мокрым снегом. Температура воздуха в регионе ожидается +5…+7, ночью −1…−3.