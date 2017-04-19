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22:32 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Прогноз погоды в Украине 20 апреля: ожидаются дожди с мокрым снегом

По всей Украине синоптики обещают преимущественно дожди с мокрым снегом, местами без осадков.

Источник: Telegraf.com.ua

Температура воздуха днем в стране +6…+8 градусов; ночные показатели будут от 0 до -2. Ветер западного направления 7−12 м/с.

В центральных областях дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в среднем по региону днем +4…+6, ночью −1…−3.

На севере Украины ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +6…+8, ночью −1…−3.

В городах восточной Украины преимущественно без осадков, местами дождь. Температура днем +6…+8, ночью −1…−3.

В южных областях синоптики обещают преимущественно дождь со снегом. Температура днем +3…+5, ночью −1…−3.

В западной части ожидается дожди с мокрым снегом. Температура воздуха в регионе ожидается +5…+7, ночью −1…−3.

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