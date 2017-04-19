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22:41 (мск), источник: Интерфакс

Кадыров назвал регистрацию брака в ЗАГСах разрушающей семью

При этом глава Чечни заявил об отсутствии в регионе зарегистрированных многоженцев.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Глава Чечни Рамзан Кадыров выступает против регистрации брака в ЗАГСе, так как считает, что это ведет к разрушению семьи.

«Я считаю вообще ЗАГС — это недоверие. Как только они подписали бумагу, они разрушают семью. Это недоверие между мужем и женой, я вообще против всего этого. Это мое убеждение», — сказал Кадыров в среду в интервью телеканалу Russia Today.

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При этом он отметил, что в Чеченской Республике нет ни одного зарегистрированного многоженца.

Нет ни одной регистрации в ЗАГСе, что у одного человека две или три жены. Нет у нас. Ни один человек не нарушил это
Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики

«Если у любого мужчины, который проживает в России, если у него 20 любовниц или три, или одна, будучи семейным человеком, — это (выходит) нормально. Обманывать свою жену, семью, кормить отдельно, обманывая всех, свою любовницу… А если ты узаконил отношения, и она стала по исламу твоей второй женой — это уже нарушение (согласно законодательству — ИФ)», — отметил глава Чечни.

Комментарии
4
В
а сколько у этих исламских женатиков российских любовниц бывает?)
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Александр Иванов
Считаю можно иметь столько браков одновременно, сколько сможешь содержать и вырастить достойных детей. Наши женщины и так обделены (сколько мужиков аликов, наркот, голуб.) . А тем кто содержит и кормит больше двух браков, сделать выход на пенсию в 50 лет.
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В
А почему в 50? В 40! И ещё Виагру этим похотливым бородатым мужичкам по бесплатным рецептам выделять.
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