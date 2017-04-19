Кадыров назвал регистрацию брака в ЗАГСах разрушающей семью
При этом глава Чечни заявил об отсутствии в регионе зарегистрированных многоженцев.
При этом глава Чечни заявил об отсутствии в регионе зарегистрированных многоженцев.
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Глава Чечни Рамзан Кадыров выступает против регистрации брака в ЗАГСе, так как считает, что это ведет к разрушению семьи.
«Я считаю вообще ЗАГС — это недоверие. Как только они подписали бумагу, они разрушают семью. Это недоверие между мужем и женой, я вообще против всего этого. Это мое убеждение», — сказал Кадыров в среду в интервью телеканалу Russia Today.
При этом он отметил, что в Чеченской Республике нет ни одного зарегистрированного многоженца.
Нет ни одной регистрации в ЗАГСе, что у одного человека две или три жены. Нет у нас. Ни один человек не нарушил это
«Если у любого мужчины, который проживает в России, если у него 20 любовниц или три, или одна, будучи семейным человеком, — это (выходит) нормально. Обманывать свою жену, семью, кормить отдельно, обманывая всех, свою любовницу… А если ты узаконил отношения, и она стала по исламу твоей второй женой — это уже нарушение (согласно законодательству — ИФ)», — отметил глава Чечни.