Кадыров назвал регистрацию брака в ЗАГСах разрушающей семью

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Глава Чечни Рамзан Кадыров выступает против регистрации брака в ЗАГСе, так как считает, что это ведет к разрушению семьи.

«Я считаю вообще ЗАГС — это недоверие. Как только они подписали бумагу, они разрушают семью. Это недоверие между мужем и женой, я вообще против всего этого. Это мое убеждение», — сказал Кадыров в среду в интервью телеканалу Russia Today.