Украинцев ждет существенное ухудшение погоды

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что сложные погодные условия продлятся на юго-востоке Украины до 22 апреля.

«По прогнозам Укргидрометцентра, в течение недели с 18 по 22 апреля в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается значительное ухудшение погодных условий. Резкое снижение температуры, дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, а также резкие порывы ветра местами достигают уровня опасного явления и уже вызвали немало неудобств для населения», — говорится в сообщении.