Украинцев ждет существенное ухудшение погоды
В течение недели с 18 по 22 апреля в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается значительное ухудшение погодных условий, прогнозирует Гидрометцентр.
В течение недели с 18 по 22 апреля в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается значительное ухудшение погодных условий, прогнозирует Гидрометцентр.
КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина.
«По прогнозам Укргидрометцентра, в течение недели с 18 по 22 апреля в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается значительное ухудшение погодных условий. Резкое снижение температуры, дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, а также резкие порывы ветра местами достигают уровня опасного явления и уже вызвали немало неудобств для населения», — говорится в сообщении.
За минувшие сутки в некоторых восточных областях сильно похолодало, выпал снег. На вечер среды обесточенными