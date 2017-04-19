Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Что делать, если пришла опека
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
16Мир встретил Пасху
23:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Умер один из руководителей украинского телеканала

Сергей Назаров скончался в среду от инсульта. Он занимал должность заместителя председателя правления и программного директора СТБ. О его смерти сообщил гендиректор телеканала Владимир Бородянский.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Заместитель председателя правления и программный директор телеканала СТБ Сергей Назаров в среду, 19 апреля, скончался после инсульта, написал гендиректор СТБ Владимир Бородянский на странице в Facebook.

«Сережа видел то, что не видели другие люди, мыслил настолько неординарно», — сообщил Бородянский.

«Сережа делал все на 200%, а потом еще на 100%. Назаров — гениальный человек. Сегодня Сережа умер от инсульта», — добавил он.

Напомним, в марте скончался заслуженный деятель науки и техники Украины Валерий Кухар, академик НАН, занимавшийся разработками в органической и биоорганической химии.

А на прошлой неделе ушел из жизни бывший начальник милиции Ровенской области Вячеслав Чайка, в которого стрелял сын-прокурор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
'От видео 'ракетного удара по США' в Вашингтоне заскрежетали зубами'
Медведев: Россия живет в условиях блокады
По делу о теракте в метро Петербурга задержан еще один человек
Названо вещество, которое использовалось при химатаке в Идлибе
Тереза Мэй пообещала продолжить санкционное давление на Россию
Кадыров выступил против регистрации брака в ЗАГСе
Оскорбивший Путина журналист уволен из Fox News
Джулия Робертс признана самой красивой женщиной планеты
Спорт
«Команда Шараповой отмывает пятно допингового скандала» В день 30-летия Марии Шараповой издание The Guardian опубликовало едкий материал о россиянке
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В 2017 году в Москве отреставрируют 14 станций метро
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь