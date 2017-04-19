Умер один из руководителей украинского телеканала

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Заместитель председателя правления и программный директор телеканала СТБ Сергей Назаров в среду, 19 апреля, скончался после инсульта, написал гендиректор СТБ Владимир Бородянский на странице в Facebook.

«Сережа видел то, что не видели другие люди, мыслил настолько неординарно», — сообщил Бородянский.

«Сережа делал все на 200%, а потом еще на 100%. Назаров — гениальный человек. Сегодня Сережа умер от инсульта», — добавил он.