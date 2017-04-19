Лауреаты театральной премии «Золотая маска» названы в Москве
Премия 2017 года стала самой большой по количеству участников.
Премия 2017 года стала самой большой по количеству участников.
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Андрей Могучий, Данила Козловский, Теодор Курентзис стали лауреатами 23-й Российской Национальной театральной премии «Золотая маска», церемония присуждения которой прошла в среду в Музыкальном театре имени Станиславского и
За 23 года это была самая большая “Маска” — больше чем за три месяца у нас было более 220 показов спектаклей, включая все проекты, конкурсную и внеконкурсную программу. Главное назначение “Маски” — актуализация театрального пространства всей России
Она также вспомнила Георгия Тараторкина, скончавшегося в феврале 2017 года, который более 20 лет возглавлял «Золотую маску». «Что значит преданность своему делу, что значит понимать и принимать людей театра, прощать и любить их, Георгий Георгиевич знал точно. Он с равным интересом смотрел и столичные спектакли, и постановки из регионов. Была такая премия — “За честь и достоинство”. И поистине, Георгий Георгиевич был человеком чести и достоинства, внутреннего аристократизма», — сказала Ревякина.
Председатель жюри «Драматический театр и театр кукол», худрук Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин рассказал «Интерфаксу», что в представленных в этом сезоне работах прослеживается тенденция поисков. «Это поиски в разных направлениях. И мне кажется, это хорошо», — сказал он.
Отвечая на вопрос, оказали ли дискуссии о цензуре влияние на атмосферу в театральной среде, Бородин отметил, что, на его взгляд, подобные дискуссии только освобождают людей. «Все реагируют сейчас на это (дискуссии о цензуре — ИФ) абсолютно спокойно и даже, может быть, в
«Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль в драме. Большая форма» получил «Русский роман» театра имени Вл. Маяковского, а лучшим драматическим режиссёром стал Андрей Могучий («Гроза» Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова).
Лучшей оперной постановкой стала «Роделинда» Большого театра, а Теодора Курентзиса назвали лучшим дирижером в опере («Травиата» пермского театра и балета имени П. И. Чайковского).
Лучшим балетным спектаклем признали «Ромео и Джульетту» Театра оперы и балета Екатеринбурга, а лучшим дирижёром стал Павел Клиничев. В этой номинации было представлено три работы, над каждой из которых работал Клиничев. Жюри отметило его «Ундину», представленную в ГАБТе.
Лауреатом премии Союза театральных деятелей (СТД) за выдающийся вклад в развитие театрального искусства стали Айгум Айгумов, Ирина Богачева, Андрей Борисов, Резо Габриадзе, Георгий Котов (скончавшийся в марте 2017 года), Николай Мартон, Олег Табаков, Владимир Этуш.
«Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства.
Всего на участие в 23-й «Маске» было подано более 900 заявок — в отборе принимали участие 130 городов, 614 драматических спектаклей и 325 постановок музыкальных спектаклей.