Лауреаты театральной премии «Золотая маска» названы в Москве

Источник: РИА "Новости"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Андрей Могучий, Данила Козловский, Теодор Курентзис стали лауреатами 23-й Российской Национальной театральной премии «Золотая маска», церемония присуждения которой прошла в среду в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

За 23 года это была самая большая “Маска” — больше чем за три месяца у нас было более 220 показов спектаклей, включая все проекты, конкурсную и внеконкурсную программу. Главное назначение “Маски” — актуализация театрального пространства всей России Мария Ревякина Директор фестиваля

Она также вспомнила Георгия Тараторкина, скончавшегося в феврале 2017 года, который более 20 лет возглавлял «Золотую маску». «Что значит преданность своему делу, что значит понимать и принимать людей театра, прощать и любить их, Георгий Георгиевич знал точно. Он с равным интересом смотрел и столичные спектакли, и постановки из регионов. Была такая премия — “За честь и достоинство”. И поистине, Георгий Георгиевич был человеком чести и достоинства, внутреннего аристократизма», — сказала Ревякина.

Зрители во время минуты молчания в память об актёре Георгии Тараторкине | Источник: РИА "Новости"

Председатель жюри «Драматический театр и театр кукол», худрук Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин рассказал «Интерфаксу», что в представленных в этом сезоне работах прослеживается тенденция поисков. «Это поиски в разных направлениях. И мне кажется, это хорошо», — сказал он.

Отвечая на вопрос, оказали ли дискуссии о цензуре влияние на атмосферу в театральной среде, Бородин отметил, что, на его взгляд, подобные дискуссии только освобождают людей. «Все реагируют сейчас на это (дискуссии о цензуре — ИФ) абсолютно спокойно и даже, может быть, в какой-то степени все эти разговоры провоцируют на какое-то творчество, которое свободно», — выразил уверенность худрук РАМТа. «Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль в драме. Большая форма» получил «Русский роман» театра имени Вл. Маяковского, а лучшим драматическим режиссёром стал Андрей Могучий («Гроза» Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова).

За лучшую мужскую роль в драме жюри отметило Данилу Козловского («Гамлет» Малого драматического театра — театра Европы), а за женскую — Евгению Симонову (Софья Толстая в «Русском романе» московского театра имени Вл. Маяковского)

Актер Данила Козловский | Источник: РИА "Новости"

Лучшей оперной постановкой стала «Роделинда» Большого театра, а Теодора Курентзиса назвали лучшим дирижером в опере («Травиата» пермского театра и балета имени П. И. Чайковского). Лучшим балетным спектаклем признали «Ромео и Джульетту» Театра оперы и балета Екатеринбурга, а лучшим дирижёром стал Павел Клиничев. В этой номинации было представлено три работы, над каждой из которых работал Клиничев. Жюри отметило его «Ундину», представленную в ГАБТе.

Первым в номинации «Оперетта/Мюзикл» стал «Биндюжник и король» Красноярского театра юного зрителя

Читайте также Светлана Немоляева отмечает юбилей на сцене Театра имени Маяковского