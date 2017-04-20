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06:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинская епархия сообщила о подготовке сектантами массового ухода из жизни

ЧЕЛЯБИНСК, РИА ФедералПресс. Миссионерский отдел Челябинской епархии сообщает, что одна из местных сект готовит массовое самоубийство.

По данным епархии, речь идет о турецкой секте «Союз Мирового Братства». Сотрудники отдела в начале текущего года уже выступали с обращением о ее деятельности на Южном Урале.

«В настоящее время миссионерский отдел располагает информацией, которая может быть истолкована как подготовка к совершению акта массового самоубийства весной этого года», — говорится на сайте епархии. Участниками культа, по данным челябинских священнослужителей, принято «сообщение из Космоса», в котором говорится, что в 2017 году последователей секты ждет «новая жизнь в Мире Новом».

В епархии призывают к проведению тщательного расследования деятельности «Союза Мирового Братства» и принятию срочных мер по «недопущению возможного массового ухода из жизни последователей культа». «Если ваши близкие и родные оказались вовлечены в культ, будьте исключительно внимательными к ним, немедленно реагируйте на любые тревожные признаки», — говорится в обращении.

Как сообщал ранее «ФедералПресс», в Геленджике женщину оштрафовали за хранившиеся у нее учения «Свидетелей Иеговы».

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