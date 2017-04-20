Челябинская епархия сообщила о подготовке сектантами массового ухода из жизни
ЧЕЛЯБИНСК, РИА ФедералПресс. Миссионерский отдел Челябинской епархии сообщает, что одна из местных сект готовит массовое самоубийство.
ЧЕЛЯБИНСК, РИА ФедералПресс. Миссионерский отдел Челябинской епархии сообщает, что одна из местных сект готовит массовое самоубийство.
По данным епархии, речь идет о турецкой секте «Союз Мирового Братства». Сотрудники отдела в начале текущего года уже выступали с обращением о ее деятельности на Южном Урале.
«В настоящее время миссионерский отдел располагает информацией, которая может быть истолкована как подготовка к совершению акта массового самоубийства весной этого года», — говорится на сайте епархии. Участниками культа, по данным челябинских священнослужителей, принято «сообщение из Космоса», в котором говорится, что в 2017 году последователей секты ждет «новая жизнь в Мире Новом».
В епархии призывают к проведению тщательного расследования деятельности «Союза Мирового Братства» и принятию срочных мер по «недопущению возможного массового ухода из жизни последователей культа». «Если ваши близкие и родные оказались вовлечены в культ, будьте исключительно внимательными к ним, немедленно реагируйте на любые тревожные признаки», — говорится в обращении.
Как сообщал ранее «ФедералПресс», в Геленджике женщину оштрафовали за хранившиеся у нее учения «Свидетелей Иеговы».