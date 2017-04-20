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03:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«ЭРА-ГЛОНАСС» помогла в Приморье только Toyota RAV4

Два раза автомобиль этой модели просил о помощи через систему безопасности.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 апреля, PrimaMedia.

Система безопасности «ЭРА-ГЛОНАСС» за время работы в Приморском крае на сегодняшний день сработала по прямому назначению только в двух случаях. Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в АО «ГЛОНАСС», оба раза помощь экстренных служб потребовалась владельцам автомобиля Toyota RAV4. А всего с 1 января 2016 года по 18 апреля 2017 года из Приморского края в фильтрующие контакт-центры поступило 648 вызовов.

Напомним, что в Приморье с 5 апреля началась продажа приборов «ЭРА-ГЛОНАСС», благодаря чему ввезенные из-за границы подержанные автомобили начали получать ПТС. Первая партия из 1 тысячи приборов была раскуплена очень быстро, желающих купить устройство оказалось в разы больше. Те автовладельцы, которые успели установить систему, начали активно «тестить» прибор. При этом все свои действия они фиксируют на видео и выкладывают материал в социальные сети, сопровождая его ироничными комментариями.

Между тем в АО «ГЛОНАСС» корр. ИА PrimaMedia поведали, что за период с 1 января 2016 года по 18 апреля 2017 года из Приморского края получено 648 вызовов. «Боевых вызовов», где потребовалась помощь экстренных служб, зарегистрировано всего два — все с участием Toyota RAV4.

В АО «ГЛОНАСС» рассказали подробности этих эпизодов.

«Первый случай произошел 29 января 2017 в дневное время. Toyota Wish въехала в Toyota RAV4, участники ДТП вызвали помощь через систему “ЭРА-ГЛОНАСС”, потому что вызванный на место происшествия наряд сотрудников ГИБДД ехал слишком долго. Второй раз система “ЭРА-ГЛОНАСС” сработала по назначению 7 февраля этого года. Toyota RAV4 получила повреждения от наезда на препятствие (бревно). Отметим, что в обоих случаях пострадавших нет», — пояснили в организации.

После того, как с начала апреля заработал временный порядок установки системы безопасности на подержанные автомобили, из Приморского края в фильтрующие контакт центры АО «ГЛОНАСС» поступило 227 вызовов, ни в одном из случаев помощь экстренных служб не понадобилась. Можно предположить, что большинство нажатий на кнопку «SOS» было из разряда «проверки связи», когда автомобиль не попал в ДТП.

В АО «ГЛОНАСС» отметили, что за последние дни поступило много вызовов из Приморского края и все они, как и из любого другого региона, адресовались в общую очередь — то есть в Курский ФКЦ и Московский ФКЦ. При этом о каких-либо проблемах с дозвоном организации неизвестно.

«Чтобы ответить на вопросы по проблемам с кнопкой, надо понимать, какая машина, кто оснащал, надо убедиться, что автомобиль зарегистрировали в системе. Было ли успешное тестирование после установки», — рассказал представитель АО «ГЛОНАСС».

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что задача таких центров — фильтровать все вызовы, чтобы среди них не было ложных.

— Это такие вызовы, которые, что называется, сделаны не по делу: ребенок играется с кнопками или водителю стало скучно и надо поговорить с девушкой, признаться ей в любви. Такие случаи были. Но когда вы говорите что у вас беда, или если вызов пришел автоматически, и вы не можете ответить, то он перенаправляется в ближайшую региональную дежурную часть, подразделение ДПС и скорой помощи, — сказал системный архитектор АО «ГЛОНАСС» Алексей Головтеев.

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