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10:21 (мск), источник: Аргументы и факты

Не прожить на минимум. Почему необходимая сумма занижена в три раза

​Из чего состоит сегодня потребительская корзина, как от нее зависит прожиточный минимум и как ее следовало бы пересмотреть.

Источник: Reuters

Нормальный прожиточный минимум — 27 тыс. руб. в месяц. Такой «социально приемлемый потребительский бюджет» рассчитали эксперты Всероссийского центра уровня жизни. Он в 3 раза больше официального прожиточного минимума в 9 тыс. руб.

Цены растут. Минимум падает.

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Прожиточный минимум не только мал, но ещё и уменьшается. Несмотря на растущие цены на продукты, коммуналку, одежду, обувь, технику и так далее. В правительстве это объясняют снижением цен на картошку, капусту, морковку и другие овощи. Мол, они занимают 30% потребительской корзины наших граждан, поэтому падение цен на них и привело к сокращению прожиточного минимума в IV квартале 2016 г. Но кто составляет эту корзину? И почему от цены картошки зависит благосостояние многих людей?

Диссонанс между растущими ценами и падающим прожиточным минимумом заметили не только рядовые граждане, но и депутаты Госдумы. По итогам прошедшего в ГД «Правительственного часа» с министром труда и соцзащиты РФ Максимом Топилиным подготовлен проект постановления с рекомендацией «расширить минимальный набор продуктов питания в новой потребительской корзине». В пресс-службе Минтруда «АиФ» подтвердили, что ведомство сейчас пересматривает продуктовую корзину, но, что конкретно собираются в ней менять, пока не афишируются. И говорят, что обновление потребкорзины — это вполне закономерный процесс. Она должна меняться не реже одного раза в 5 лет. В последний раз её утвердили в конце 2012 г., теперь надо обновить к началу 2018 г.

Потребительская корзина и прожиточный минимум. В чём разница?

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Напомним, в потребительскую корзину входит необходимый для жизни минимальный набор продуктов, услуг и непродовольственных товаров. К их стоимости прибавляются траты человека на обязательные платежи и сборы (подоходный, имущественный и другие налоги) и получается прожиточный минимум (у детей и пенсионеров нет НДФЛ, поэтому у них минимум меньше).

То есть, потребкорзина — это основа прожиточного минимума, от которого сегодня зависит размер пенсий, большинства пособий и социальных выплат. Сейчас в регионах в принципе дают соцпомощь многодетным, ветеранам труда, труженикам тыла, пенсионерам и другим категориям, исходя из размера регионального «минимума». К примеру, у человека доход меньше 1−2 прожиточных — он получит льготу, меньше — не получит. В результате отсекаются многие люди, ранее имевшие бесплатный проезд, доплату к пенсии, пособие на 3 ребенка или компенсацию за услуги ЖКХ.

Как надо изменить корзину?

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«Сама методика определения стоимости потребительской корзины требует критического пересмотра, — убеждена депутат Госдумы Ольга Баталина. — По действующей формуле, рассчитывается сумма минимального набора продуктов питания, а потом она просто умножается в 2 раза: ½ — это непродовольственные товары и ½ — услуги. То есть берётся простая пропорция, из-за чего реальная динамика цен, например на услуги ЖКХ, обувь или одежду не учитывается. В результате всё это влияет на объективность оценки минимальных потребностей человека».

Кстати, до 2012 г. действительно брали в расчёт необходимые человеку для жизни непродовольственные товары — носки, трусы, брюки, ботинки, платья, шапки, куртки, холодильники, телевизоры, диваны и т. д. Отдельно считали траты на коммунальные, транспортные и прочие услуги. В нынешней же методике всё свелось к подсчёту исключительно продуктов питания.

Отсюда и получился этот нонсенс — капуста с картошкой подешевели, вот и потребительская корзина с прожиточным минимумом стали меньше.

Как будто одной картошкой жив российский человек, и не надо ему каждый месяц платить за свет, воду, тепло, покупать обувь, одежду и билеты на автобус.

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«Надо обязательно изменить методику расчёта корзины и вернуться к детальному прописыванию всех товаров и услуг, но уже в более современной интерпретации, — считает Вячеслав Бобков, генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни. — В продуктовой части, на мой взгляд, надо пересмотреть товары-представители — там должны быть не только низкосортная свинина или дешевая курятина, но качественная бескостная говядина. Для расчета стоимости услуг стоит взять не только транспорт и ЖКУ, но и современные информационные, за которые сегодня платят многие граждане (интернет, мобильная связь), а также некоторые платные образовательные и медуслуги. Всё это не учитывается, поэтому размер расчётной потребительской корзины не соответствует реальному.

Кстати, когда мы во Всероссийском центре уровня жизни посчитали «социально приемлемый потребительский бюджет» (так мы его назвали), он у нас получился 27 тыс. В последний раз её утвердили в конце 2012 г., что в 3 раза больше официального прожиточного минимума в 9 тыс. руб.

И понятно, почему это происходит — нынешняя методика просто не учитывает многие жизненно важные траты человека.

К следующему году закон требует обновить потребительскую корзину с учётом современных реалий. На мой взгляд, Минтруд это должен сделать открыто и публично. Надо собрать экспертов, организовать дискуссию. Нельзя допустить, чтобы вопрос решался кулуарно — определение стоимости потребительской корзины, а затем и прожиточного минимума затрагивает интересы миллионов людей в нашей стране.

Что сегодня входит в потребительскую корзину?

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