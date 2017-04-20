Не прожить на минимум. Почему необходимая сумма занижена в три раза
Из чего состоит сегодня потребительская корзина, как от нее зависит прожиточный минимум и как ее следовало бы пересмотреть.
Из чего состоит сегодня потребительская корзина, как от нее зависит прожиточный минимум и как ее следовало бы пересмотреть.
Нормальный прожиточный минимум — 27 тыс. руб. в месяц. Такой «социально приемлемый потребительский бюджет» рассчитали эксперты Всероссийского центра уровня жизни. Он в 3 раза больше официального прожиточного минимума в 9 тыс. руб.
Цены растут. Минимум падает.
Прожиточный минимум не только мал, но ещё и уменьшается. Несмотря на растущие цены на продукты, коммуналку, одежду, обувь, технику и так далее. В правительстве это объясняют снижением цен на картошку, капусту, морковку и другие овощи. Мол, они занимают 30% потребительской корзины наших граждан, поэтому падение цен на них и привело к сокращению прожиточного минимума в IV квартале 2016 г. Но кто составляет эту корзину? И почему от цены картошки зависит благосостояние многих людей?
Диссонанс между растущими ценами и падающим прожиточным минимумом заметили не только рядовые граждане, но и депутаты Госдумы. По итогам прошедшего в ГД «Правительственного часа» с министром труда и соцзащиты РФ Максимом Топилиным подготовлен проект постановления с рекомендацией «расширить минимальный набор продуктов питания в новой потребительской корзине». В
Потребительская корзина и прожиточный минимум. В чём разница?
Напомним, в потребительскую корзину входит необходимый для жизни минимальный набор продуктов, услуг и непродовольственных товаров. К их стоимости прибавляются траты человека на обязательные платежи и сборы (подоходный, имущественный и другие налоги) и получается прожиточный минимум (у детей и пенсионеров нет НДФЛ, поэтому у них минимум меньше).
То есть, потребкорзина — это основа прожиточного минимума, от которого сегодня зависит размер пенсий, большинства пособий и социальных выплат. Сейчас в регионах в принципе дают соцпомощь многодетным, ветеранам труда, труженикам тыла, пенсионерам и другим категориям, исходя из размера регионального «минимума». К примеру, у человека доход меньше 1−2 прожиточных — он получит льготу, меньше — не получит. В результате отсекаются многие люди, ранее имевшие бесплатный проезд, доплату к пенсии, пособие на 3 ребенка или компенсацию за услуги ЖКХ.
Как надо изменить корзину?
«Сама методика определения стоимости потребительской корзины требует критического пересмотра, — убеждена депутат Госдумы Ольга Баталина. — По действующей формуле, рассчитывается сумма минимального набора продуктов питания, а потом она просто умножается в 2 раза: ½ — это непродовольственные товары и ½ — услуги. То есть берётся простая пропорция,
Кстати, до 2012 г. действительно брали в расчёт необходимые человеку для жизни непродовольственные товары — носки, трусы, брюки, ботинки, платья, шапки, куртки, холодильники, телевизоры, диваны
Как будто одной картошкой жив российский человек, и не надо ему каждый месяц платить за свет, воду, тепло, покупать обувь, одежду и билеты на автобус.
«Надо обязательно изменить методику расчёта корзины и вернуться к детальному прописыванию всех товаров и услуг, но уже в более современной интерпретации, — считает Вячеслав Бобков, генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни. — В продуктовой части, на мой взгляд, надо пересмотреть
Кстати, когда мы во Всероссийском центре уровня жизни посчитали «социально приемлемый потребительский бюджет» (так мы его назвали), он у нас получился 27 тыс. В последний раз её утвердили в конце 2012 г., что в 3 раза больше официального прожиточного минимума в 9 тыс. руб.
К следующему году закон требует обновить потребительскую корзину с учётом современных реалий. На мой взгляд, Минтруд это должен сделать открыто и публично. Надо собрать экспертов, организовать дискуссию. Нельзя допустить, чтобы вопрос решался кулуарно — определение стоимости потребительской корзины, а затем и прожиточного минимума затрагивает интересы миллионов людей в нашей стране.
Что сегодня входит в потребительскую корзину?