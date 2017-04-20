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07:00 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Екатеринбург завоевал две «Золотых маски»

Обе номинации главной театральной премии везут в Оперный.

Екатеринбургский театр оперы и балета получил две «Золотых маски» из 50, разыгранных в финале престижнейшей театральной премии в Москве. О победителях стало известно в ночь на 20 апреля, о чем на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель Екатеринбургского театра оперы и балета Екатерина Ружьева.

По решению жюри, первую «ЗМ» взяла постановка Вячеслава Самодурова «Ромео и Джульетта», ставшая лучшим балетным спектаклем России. Вторую «ЗМ» получил Игорь Булыцын за роль Меркуцио. Он стал победителем в номинации «Мужская роль», а трофей — 13-м по счету для екатеринбургской оперы. Награды вручали на сцене столичного театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Уместно добавить, что сразу три «Золотых маски» забрали пермяки — в постановке «Травиаты» лучшим стал дирижер (Теодор Курентзис), приз получен за лучшую женскую роль (Надежда Павлова) и за лучшего художника по свету.

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