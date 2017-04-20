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03:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Первая репетиция парада Победы перекроет центр Владивостока в ночь на 21 апреля

Движение и парковку ограничат с 02.30 до 06.00 утра.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 апреля, PrimaMedia.

Первая совместная тренировка парадных расчетов Владивостокского гарнизона и военной техники по улице Светланской пройдет 21 апреля. По традиции центр города на это время будет перекрыт. Генеральная репетиция состоится 5 мая 2017 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Движение и парковку транспортных средств ограничат на следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;.

— по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;.

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

На данный период времени будет организован объезд по улицам Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

В майском параде примут участие около 1,5 тысяч человек, включая, батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск. По главной площади города Владивостока 9 мая торжественно пройдут исторические роты, парадные роты ТОВВМУ имени адмирала С. О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, ФСИН и сводный батальон МГУ имени адмирала Невельского.

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