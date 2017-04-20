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03:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура заставляет мэрию Владивостока убрать захламленный «Арбат»

Кроме того, власти города должны будут привести в порядок набережную Спортивной гавани.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 апреля, PrimaMedia.

Прокуратура Фрунзенского района потребовала от мэрии Владивостока привести в порядок набережную Спортивной гавани и убрать захламленный «Арбат». В адрес исполняющего обязанности главы города внесли представления об устранении нарушений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

Прокуратура Фрунзенского района после сообщений СМИ о неудовлетворительном состоянии «Арбата» и городской набережной организовала проверку этих мест и выявила нарушения.

К примеру, в районе домов на улице Адмирала Фокина, улицы Набережной, а также вдоль прогулочной зоны набережной Спортивной гавани декоративные клумбы были захламлены мусором, а отделочная плитка клумб частично разрушена. На участке набережной сотрудники прокуратуры также выявили проседание и отсутствие части тротуарной плитки и др.

«Имеющиеся повреждения создают травмоопасную обстановку для граждан, ухудшают эстетический вид центральной части краевого центра. Учитывая, что обязанность по надлежащему содержанию имущества городского округа возложена на администрацию города Владивостока, в адрес исполняющего обязанности главы города внесены представления об устранении выявленных нарушений», — отмечается на сайте прокуратуры.

Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле надзорного органа.

Комментарии
1
Владимир Михайлов
Владивосток - жемчужина Дальнего востока. Его надо беречь.
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