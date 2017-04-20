Прокуратура заставляет мэрию Владивостока убрать захламленный «Арбат»

Владивосток, 20 апреля, PrimaMedia.

Прокуратура Фрунзенского района потребовала от мэрии Владивостока привести в порядок набережную Спортивной гавани и убрать захламленный «Арбат». В адрес исполняющего обязанности главы города внесли представления об устранении нарушений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

Прокуратура Фрунзенского района после сообщений СМИ о неудовлетворительном состоянии «Арбата» и городской набережной организовала проверку этих мест и выявила нарушения.

К примеру, в районе домов на улице Адмирала Фокина, улицы Набережной, а также вдоль прогулочной зоны набережной Спортивной гавани декоративные клумбы были захламлены мусором, а отделочная плитка клумб частично разрушена. На участке набережной сотрудники прокуратуры также выявили проседание и отсутствие части тротуарной плитки и др.

«Имеющиеся повреждения создают травмоопасную обстановку для граждан, ухудшают эстетический вид центральной части краевого центра. Учитывая, что обязанность по надлежащему содержанию имущества городского округа возложена на администрацию города Владивостока, в адрес исполняющего обязанности главы города внесены представления об устранении выявленных нарушений», — отмечается на сайте прокуратуры.

Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле надзорного органа.