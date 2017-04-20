В Приморье назовут лучшего учителя края

Сейчас проходит очный этап регионального конкурса профессионального мастерства «Учитель года Приморского края-2017». Победитель представит регион на федеральном конкурсе «Учитель года России».

В этом году участниками конкурса стали 14 лучших педагогов края, которые победили на муниципальном этапе.

«Это учителя из Артема, Находки, Арсеньева, Дальнереченска, Владивостока, ЗАТО Фокино, а также Чугуевского, Надеждинского, Михайлавского, Партизанского и Анучинского районов края», — рассказали сотрудники департамента образования и науки Приморского края.

С 17 по 21 апреля 2017 года учителя проходят конкурсные испытания и проводят мастер-классы, а также уроки в одной из школ Владивостока.

Жюри также оценят и лидерские качества каждого учителя, умение передавать свой опыт и продуктивную работу в команде.

Подведение итогов регионального этапа состоится 21 апреля в 14.00 в Приморском краевом институте развития образования.

Ирина Петрова.