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03:40 (мск), источник: Губерния онлайн

В честь Дня Победы для хабаровчан устроят эстафету

7 мая в Хабаровске состоится эстафета на призы мэра города. Мероприятие будет посвящено Дню Победы и 159-й годовщине со дня образования краевой столицы. Планируется, что в соревновании примут участие свыше 1 600 человек.

«В борьбу за награды вступят команды общеобразовательных учреждений, вузов, ссузов, промышленных предприятий, организаций, коллективов физкультуры, воинских частей. Главное условие — наличие медицинского допуска по соответствующим группам. Кроме того, все должны быть в единой спортивной форме», — объяснил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Хабаровска Александр Леонов.

Старт намечен на 11:00 с площади имени Ленина. Всего предусмотрено 11 этапов по улицам Центрального района. Победители эстафеты будут награждены.

Заявки на участие принимаются до 3 мая в МАУ «Хабаровск спортивный» по адресу: Амурский бульвар, 16. Телефон для справок: 47−02−83, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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