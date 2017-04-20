Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Как конгресс заставил Трампа изменить отношение к России
Что делать, если пришла опека
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают бетонные блокпосты
РФ не запретила "опасный порошок": поставки из США
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
СМИ: Ирина Безрукова сделала откровенное признание
Британцы растроганы признанием принца Гарри - СМИ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
16Мир встретил Пасху
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
13:18 (мск), источник: Мослента

День манула пройдет в Московском зоопарке

Праздник начнется в 12:00 в воскресенье, 23 апреля.

Источник: РИА "Новости"

В Московском зоопарке в воскресенье, 23 апреля, отметят День манула, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Праздник начнется в 12:00 с лекции о повадках этих животных, после чего пройдет интерактивная программа с конкурсами и викторинами.

Первые манулы появились в Московском зоопарке в 1949 году, а с 1987 года изображение этой дикой кошки стало эмблемой столичного зоосада.

С 1975 года Московскому зоопарку одному из первых в мире удалось добиться регулярного размножения манулов, с тех пор на свет здесь появилось более 140 детенышей. Манулы из Москвы живут во многих зоопарках Америки и Европы.

Манула практически невозможно приручить, не становятся ручными даже рожденные в неволе котята.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
ФСБ: заказчик теракта в Петербурге «практически установлен»
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
Дума обязала железную дорогу помогать инвалидам-колясочникам
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
С Байконура стартовал «Союз» с сокращенным экипажем МКС
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Российская фигуристка обновила собственный мировой рекорд
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь