День манула пройдет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке в воскресенье, 23 апреля, отметят День манула, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Праздник начнется в 12:00 с лекции о повадках этих животных, после чего пройдет интерактивная программа с конкурсами и викторинами.

Первые манулы появились в Московском зоопарке в 1949 году, а с 1987 года изображение этой дикой кошки стало эмблемой столичного зоосада.

С 1975 года Московскому зоопарку одному из первых в мире удалось добиться регулярного размножения манулов, с тех пор на свет здесь появилось более 140 детенышей. Манулы из Москвы живут во многих зоопарках Америки и Европы.

Манула практически невозможно приручить, не становятся ручными даже рожденные в неволе котята.