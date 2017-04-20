У МВДЦ «Сибирь» во время проведения КЭФ ограничат движение
На участках выставлена соответствующая
На участках выставлена соответствующая
В районе красноярского МВДЦ «Сибирь» ограничат проезд и парковку, сообщили в
Напомним, сегодня стартует Красноярский экономический форум. Для безопасности во время проведения мероприятия с 8 утра 20 апреля и до 16:30 22 апреля улица Октябрьская будет полностью закрыта для грузового транспорта.
Остановка и стоянка транспорта будет запрещена на улице Авиаторов (от дома номер 23 до ул. Октябрьская), а также во всех проездах, прилегающих к территории МВДЦ «Сибирь».
На участках будет выставлена соответствующая