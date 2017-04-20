До +15 градусов и порывистый ветер прогнозируют в Челябинске 20 апреля
Осадков не ожидается.
Осадков не ожидается.
Столбики термометров в Челябинске днём 20 апреля поднимутся на 13−15 градусов выше нуля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
Утром в четверг в областном центре будет около ноля градусов. Осадков не ожидается. Ветер восточного и
По народному календарю 20 апреля — Акулинин день. Дождливая погода в это время предвещала плохой урожай. Вечером нужно было посмотреть на небо через окно: если видно много звёзд, в лесу будет столько же грибов и ягод.