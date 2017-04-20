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07:02 (мск), источник: АиФ Челябинск

До +15 градусов и порывистый ветер прогнозируют в Челябинске 20 апреля

Осадков не ожидается.

Столбики термометров в Челябинске днём 20 апреля поднимутся на 13−15 градусов выше нуля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром в четверг в областном центре будет около ноля градусов. Осадков не ожидается. Ветер восточного и юго-восточного направлений будет дуть со скоростью 3−8 м/с, возможны отдельные порывы до 12 м/с.

По народному календарю 20 апреля — Акулинин день. Дождливая погода в это время предвещала плохой урожай. Вечером нужно было посмотреть на небо через окно: если видно много звёзд, в лесу будет столько же грибов и ягод.

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